SELENA: “La película” relanzan video con escenas nunca vistas: Dónde verlo?

Ayer se conoció la noticia del lanzamiento de la nueva versión DVD y Blu-Ray de Selena: La película que ya está disponible para la venta, e incluso AGOTADA en varios sitios web tras apenas algunas horas de divulgada la noticia.

La cinta sigue siendo uno de los filmes latinos más taquilleros de la historia de Estados Unidos.

En la nueva reedición aparecen dos números musicales que no se incluyeron en la primera versión. El sitio web oficial de Blu-Ray lo anunció emotivamente:

¡La película biográfica musical de 1997, Selena, protagonizada por Jennifer López, en una actuación estelar, llegó en Blu-ray hoy!

En este drama dirigido por Gregory Nava, los espectadores recuerda la vida de la icónica Selena Quintanilla (Jennifer Lopez) nacida en una familia musical mexicoamericana en Texas. Su padre, Abraham (Edward James Olmos), se da cuenta de que su pequeña hija es talentosa y comienza a actuar con ella en pequeños lugares. Ella encuentra el éxito y se enamora de su guitarrista, Chris Pérez (Jon Seda), que despierta la ira de su padre. Buscando el estrellato, Selena comienza a grabar un álbum en inglés que, trágicamente, nunca completaría.

La noticia del relanzamiento

fue reportada por varios medios entre ellos Al Rojo Vivo que incluso realizó una entrevista con su director Gregory Nava de 71 años , quien explicó por qué tardó tantos años en realizar para una versión en DVD y BLU-ray que es la que ahora está disponible.

Selena (1997) – Monterrey concert full scene

Habla el director de la cinta

Gregory Nava también accedió hablar con el portal comingsoon.net para contar sobre todo lo relacionado con la cinta, desde la producción, que fue difícil por la reciente pérdida de la cantante en 1997, hasta la increíble actuación de López, y claro está Selena Quintanilla, la popular cantante cuyo ascenso a la fama se relata en la cinta.

“¡Estoy muy emocionado por este nuevo Blu-ray de Selena!”, relató Nava. “Ha pasado mucho tiempo, pero creo que sigue siendo una película increíble que el público sigue amando. Este nuevo Blu-ray tiene la versión teatral original, pero también hicimos una segunda versión de la película para televisión, una versión extendida. Y eso también aparece en el Blu-ray. Y también hay muchos extras”.

También comenta que agregó un documental con entrevistas a los actores principales:

“La gente siempre me pregunta: “¿Cómo hiciste la película y cómo hiciste esto? ¿Y cuáles son tus recuerdos?. En el documental, junto con Jennifer López y Eddie Olmos, estamos hablando de todas esas cosas, de cómo hicimos la película, de nuestros grandes recuerdos haciendo la película y cómo surgió todo”, explica.

“Es maravilloso. Sé que a los fanáticos de Selena y la película les encantará eso”.

También dice que luego hay otro documental sobre la carrera de Selena: “Su increíble carrera y su increíble vida de estrellato. También hay tomas aéreas no vistas. Todas las escenas que filmamos que no están en la versión de teatros ni en la versión extendida, todas estas escenas nuevas podrán verse por primera vez con Jennifer, con Eddie y con nuevos apartes de la vida de Selena”, comenta y concluye: “Entonces, para las personas que aman esta película y aman a Selena, esto es un tesoro”.

También el periodista Diego Hernandez compartió la noticia en su canal de YouTube:

¡Se relanza la película de Selena con nuevas escenas y dos musicales! Revelan escenas nunca vistas de Jennifer Lopez como Selena. Al cumplirse 25 años de su estreno en los cines, la película "Selena", sobre la vida de la asesinada reina del tex-mex Selena Quintanilla, se reedita con material nunca visto hasta ahora, como dos nuevos números musicales a cargo de su protagonista, Jennifer Lopez, reveló el director del filme Gregory Nava. A sus 71 años, el director de películas como "My family" y "El Norte" y guionista de la galardonada película "Frida", aún considera su trabajo para llevar al cine la historia de la cantante "la obra que más satisfacciones" le ha dado en su larga carrera. En ese sentido, el hecho de que siga siendo uno de los filmes latinos más taquilleros de la historia de Estados Unidos, era el honor que estaba buscando porque demuestra que lo hizo bien. Por eso, le da mucha emoción que se haya mantenido el mismo objetivo al reeditarla hoy en día y se declara "orgulloso" de todo el material incluido en el DVD. "Tenemos dos versiones de la película. La que se vio en el cine y otra versión extendida que se vio en televisión. Hay dos números musicales que no estuvieron incluidos en la primera, además de más escenas de Selena pequeña", detalló el cineasta. Además, se han incluido dos documentales. Uno con entrevistas con Jennifer Lopez, quien recuerda el proyecto y reflexiona sobre el impacto del film en su carrera, Edward James Olmos, quien interpretó al papá de la artista, el propio Nava y los miembros de la familia Quintanilla. El otro, evalúa el legado de Selena. Nava está además "fascinado" con la calidad de la imagen en el Blu-Ray. Subrayó que "se hizo un gran trabajo" y siente la certeza de que los fans no tendrán quejas. Reportero: Diego Hernández Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

Habla en su nota sobre la carrera del director Nava de 71 años, conocido por filmes como “My Family” y “El Norte” y es el guionista famoso de la cinta “Frida” con Salma Hayek.

Recalcó que Nava se declara orgulloso de todo lo incluido y está fascinado con la calidad de Blu-ray y siente la certeza de que estarán encantados con la nueva versión.

JLO rinde tributo a Selena

En Marzo pasado, con un emotivo video

Jennifer López había celebrado el aniversario número 23 de la película ‘Selena’, pues esta producción biográfica sobre la ‘reina del Tex -Mex’ cambió su vida. Ver aquí.

“No puedo creer que hayan pasado 23 años desde que salió esta increíble película y 25 años desde el fallecimiento de Selena. Ella fue una gran inspiración para mí y tuve mucha suerte de ser elegida para interpretarla. Como artista, esta película realmente fue una experiencia que recordaré por el resto de mi vida. Por favor, comparte tus recuerdos de Selena y la película conmigo”, escribió JLo en su cuenta de Instagram a la vez que compartió un video con imágenes tanto de la cantante como de su interpretación en la cinta.

Selena (1997) – Let's Get Married Scene

”Selena estaba con nosotros”

Dentro de las revelaciones y recuerdos de Nava sobre la producción de la película en la entrevista mencionada hubo una adíe avión muy particular:

“Bueno, quiero decir que siento que el espíritu de Selena estuvo con nosotros y está en esa película. Ella nos inspiró. Nos abrimos a ella. Todos nos ayudaron, la gente, la familia. Y ella nos guió para hacer esta película. Gracias a ella, esa película es tan especial, pues es su vida, y estoy muy orgulloso de este film.Estoy muy orgulloso de Jennifer. Y, sobre todo, estoy muy orgullosa de esta joven, que fue y es una persona tan extraordinaria” dijo.

“Selena tocó a todos los que la conocían profundamente y ahora, está tocando a todos en el mundo a través de este tributo”, concluyó.

Aquí se puede adquirir la cinta en Blubray.com

Película

Y también en Amazon.com

Ayer mismo en locaciones como Target la película ya se encontraba agotada.

Vale la pena ver y descubrir este tesoro en homenaje a “La Reina” que permanecerá “Siempre Viva”.