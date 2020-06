Top 5 Últimas Noticias Junio 10 de 2020

Houston se despidió este martes de George Floyd, cuyo asesinato incentivó un movimiento en contra del abuso policial y el racismo. El funeral que se vivió de manera privada, fue llevado a cabo por el reverendo Al Sharpton, quien exigió más acciones contra la brutalidad policial. La ceremonia y su discurso fueron transmitidos en varias de las cadenas televisivas, y muchas personas se tomaron el día para reflexionar sobre la profundidad de estos tiempos y sus conmovedores acontecimientos que han generado un movimiento global que exige un cambio.

Floyd, de 46 años, fue enterrado junto a su madre, según el Centro de Planificación Memorial Fort Bend.

Tenemos más detalles de la ceremonia abajo.

A pesar de que las noticias principales se concentran en las manifestaciones sociales en el pais, el tema y la realidad del Coronavirus no pueden descuidarse, pues a medida que las tasas de infecciones por coronavirus disminuyen en lugares como Nueva York e Illinois, otras partes del país que anteriormente habían evitado ser golpeadas por el brote ahora están registrando nuevas infecciones récord. Además, al menos 22 estados del país, reportan un aumento en los casos como consecuencia de la apertura económica y probablemente también por las manifestaciones.

Como reporta CNN, según el conteo de casos de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, hay al menos 1.977.085 casos de coronavirus y 111.876 personas fallecidas por coronavirus.

El martes, Johns Hopkins reportó 16.188 casos nuevos y 886 muertes confirmadas.

Y para refrendar las cifras anteriores una de las autoridades más respetadas durante la Pandemia, el Doctor Anthony Faucci advirtió hoy: “El Coronavirus no se ha acabado todavía”.

En una entrevista que cubrió The New York Post se citó a Faucci diciendo: “En un período de cuatro meses, el virus ha devastado el mundo entero ”, dijo durante una aparición virtual en una conferencia realizada por la Organización de Innovación Biotecnológica. “Y aún no ha terminado”.

Fauci agregó que todavía hay un mundo de incertidumbre en torno al virus y cómo se propaga e impacta al cuerpo. Dijo que COVID-19 es mucho más complejo que el VIH, un virus que estudió durante su carrera, debido a los diversos niveles de gravedad en las infecciones, desde portadores asintomáticos hasta pacientes que desarrollan afecciones fatales. Más aquí.

Y para rematar el tema de la pandemia, un nuevo estudio de la Universidad de Harvard reveló que según las imágenes satelitales de aparcamientos hospitalarios, hubo un gran aumento en la ocupación en agosto del 2019, lo que argumenta una nueva hipótesis de que el virus de Covid-19 llegó a la China mucho antes de lo anunciado.

Otro tema de vital importancia es el de la inmigración y la situación de molies de jovencitos, los famosos DREAMERS.

Este lunes, seguramente por todo lo que conmueve al país, la Corte Suprema nuevamente retrasó el anuncio de su decisión sobre si el Gobierno del presidente Donald Trump puso fin de forma correcta al programa de DACA, y si el amparo es legal para estos jóvenes. Dentro de la incertidumbre hay una buena noticia pues hoy es preciso destacar que Incluso hasta la mayor parte de los miembros del partido republicano respalda a los beneficiarios de DACA. Veremos una encuesta al respecto y lo que revela.

Y por último, para evitar que existan consecuencias en contra de las personas que prefieren aplazar más tiempo sus solicitudes migratorias en las oficinas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), La Asociación Americana de Abogados de Inmigración proponen que la agencia sea más flexible al reprogramar las citas que apenas están empezando a reactivarse por la pandemia.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. 22 estados de EE.UU. registran un repunte de nuevos casos de coronavirus

Como habían pronosticado los expertos, las cifras de contagio por coronavirus que en alguno momento empezaron a disminuir, han presentado un repunte porque cada vez son más los ciudadanos que salen de sus casas. Hasta el momento, más de 1,9 millones de estadounidenses han sido infectados, y más de 110.000 han muerto de covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

22 estados están viendo aumentar los casos de coronavirus, mientras que otros 20 estados han visto disminuciones en los últimos días, y ocho estados más se mantienen estables.

En Florida, el caso numero de casos nuevos de contagios reportados en 24 horas ha aumentado aproximadamente 46%, además, muchas otras estadísticas confirman que la pandemia esta lejos de acabarse. “Ayer, se reportaron más de 136.000 casos, la mayor cantidad en un solo día hasta ahora”, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Casi el 75% de los casos de ayer provienen de 10 países, principalmente en América y el sur de Asia”. Ver CNN.

2. El funeral de George Floyd fue transmitido en vivo desde Houston este martes

Este martes, miembros de la familia y amigos se despidieron de George Floyd en su funeral en Houston, su ciudad natal. Floyd fue recordado amorosamente como Big Floyd, un “gigante gentil”, padre y hermano, atleta y mentor, y ahora una fuerza para el cambio.

“Su crimen fue haber nacido negro. Ese fue su único crimen. George Floyd merecía la dignidad y el respeto que le otorgamos a todas las personas solo porque son hijos de un Dios común”, dijo el representante demócrata Al Green de Texas a la multitud en la Iglesia Fountain of Praise en Houston.

“Tu familia te va a extrañar, George, pero tu nación siempre recordará tu nombre. Porque tu cuello fue uno que nos representa a todos, y cómo sufriste es como todos sufrimos “, agregó el reverendo Al Sharpton dijo en su funeral.

Aunque el servicio era privado, al menos 50 personas se reunieron fuera de la iglesia para presentar sus respetos. Más en CNN.

3. Apoyo aplastante de estadounidenses a los “Dreamers” Inmensa mayoría quiere que se queden en el país

Activistas, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca se preparan para que la Corte Suprema en las próximas semanas permita que la administración Trump ponga fin al programa que protege a los inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños, conocidos como Dreamers.

Sin embargo, según una encuesta que publicó este lunes CBS News, una gran parte de los estadounidense apuesta por que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llevados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) permanezcan en Estados Unidos,

Según los resultados, el 85% de los estadounidenses apoyan la estadía en el país de los dreamers, un 73% de entrevistados que se identificaron con el partido republicanos, mientras que un 95% del apoyo es por parte de los demócratas. Por otro lado, 84% de los independientes la permanencia de estos beneficiados en el país.

Pili Tobar, dijo en un comunicado que estos resultados muestran que “incluso en estos tiempos divididos, los estadounidenses son casi unánimes en que los dreamers’ merecen nuestro apoyo y estatus que les reconoce oficialmente por los estadounidenses que ya son”, dijo Pili Tobar, directora adjunta de America’s Voice. Más en La Opinion.

4. Abogados piden a USCIS evitar castigo a inmigrantes con trámites de “green card” y ciudadanía

A partir del 4 de junio, la agencia migratoria renundó parte de sus servicios persona a persona con ciertas restricciones. Sin embargo, para prevenir contagios, muchos inmigrantes prefieren esperar más tiempo antes de retomar sus trámites migratorios.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, temen que las autoridades de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) castiguen a los solicitantes por aplazar sus citas para Residencia Permanente o naturalización, por ende, solicitan a las agencias mayor flexibilidad para reprogramar citas.

Los defensores piden que la agencia permita que las citas se reprogramen por cualquier motivo sin ninguna consecuencia para así asegurar que quienes no se sientan seguros asistendo se queden en sus casas. Ver La Opinión.

5. Investigación de Harvard dice que el coronavirus ya circulaba en Wuhan en agosto, mucho antes de lo informado por el régimen chino

Continúan surgiendo detalles que retrasan el posible comienzo de la epidemia de coronavirus en China. Según un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, ya a principios del otoño pasado “algo sucedía en Wuhan”.

Los investigadores analizaron las imágenes de los estacionamientos alrededor de los hospitales en la megalópolis de la provincia de Hubei en el período comprendido entre agosto y octubre: en comparación con años anteriores, en las mismas fechas, el tráfico de automóviles parece aumentar significativamente, aunque obviamente no es posible determinar si el aumento de visitantes estuvo realmente relacionado con la enfermedad.

Por otro lado, Hua Chunying, una portavoz del gobierno chino, calificó ayer el estudio estadounidense de “ridículo” y expresó que el estudio no tiene sentido. “Nos enfrentamos a conclusiones basadas en observaciones superficiales como el tráfico de automóviles”, agregó. Detalles en Infobae.