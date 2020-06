Alicia Machado de hombre sería como Ricky Martin: ¿estos famosos cómo se verían con otro sexo?: [FOTOS]

View this post on Instagram

Mi pensar es que todos somos almas que experimentamos una forma específica de conciencia en esta vida, como por ejemplo yo estoy experimentando ser una mujer alta blanca latina. Pero que todos somos uno en conjunto con Dios. Si pudieras venir en una siguiente vida a experimentar otra forma, cómo que te gustaría venir? ( aquí compartiendo tantas fotos que han hecho mías con esa app😂) #weareallone #weareallthesame // I believe we are going through a transformative experience and it is making us all look inward to reflect and raise our consciousness to everyone’s experience. My belief is that we are all one, we are all beautiful, and most importantly all have the same value.