No vas a creer como luciría Trump si fuera mujer: [FOTO]

En plena época de pandemia del coronavirus, los usuarios más creativos de redes sociales, no solamente han recurrido a la aplicación de TikTok para divertirse un poco, sino que además han saltado con su lado más creativo con la aplicación FaceApp, que se ha popularizado más todavía en los últimos días, y que muestra cómo luciría una persona con su look actual, si fuera del género contrario.

Y entre las imágenes más populares en redes sociales, está la del presidente Donald Trump, no porque él mismo haya hecho el ejercicio, como sí han hecho decenas de famosos, sino porque otras personas curiosas quisieron ver cuál sería el look del mandatario si hubiese sido mujer.

El resultado es sin duda sorprendente y ha dado mucho de qué hablar.

Según el periódico El Diario de Nueva York, que compartió la llamativa imagen de Trump como mujer, la muestra fue una prueba que hicieron originalemte medios como AP y Daily Mail.

Fuck Donald Trump; she should be the next prez 🥴 #Trump #BlackLivesMatter #FaceApp pic.twitter.com/FjYqiBs3tm

— Kritik Sharma (@_devilnoob_) June 20, 2020