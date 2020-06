Estatua de Selena con gorra de Trump desata polémica: Qué pasó?

En Corpus Christi, Texas, se ha desatado una tremenda controversia por una foto de la estatua de la inolvidable artista Selena Quintanilla usando una gorra que promueve al presidente Trump. Qué sucedió?

Aparentemente esto sucedió por una maniobra de un hispano que apoya la campaña de reelección de Donald Trump y no encontró una mejor forma de hacerse sentir que utilizar la imagen de la cantante. Por supuesto trajo consigo grandes controversias y reacciones por parte de la familia de Selena Quintanilla.

Esta estatua de Selena Quintanilla ubicada en Corpus Christi es un monumento icónico y sagrado para los fanáticos de “La Reina” desde que fue inaugurada en 1997. Es un lugar de peregrinación y por eso la movida de este hispano “oportunista” despertó tantas críticas.

El hispano que hizo esta “jugada política” se llama John Michael Pérez. En una entrevista que le hicieran para el diario Corpus Cristi Crónica publicada en Facebook explicó que tiene la libertad y el derecho para expresarse como quiera. “No le estoy faltando el respeto a nadie. Esta es además una estatua pública”.

El señor Pérez es además dueño de una tienda que vende mercancía y memorabilia de la campaña presidencial de Trump 2020. Y en su intento por apoyar a su candidato, Pérez tuvo la idea de ataviar a la estatua de Selena ubicada en el mirador de “La Flor” con una gorra que ilustra el famoso slogan de Trump “Mantén a America Grande” (#keepamericagreat). Se tomó una foto y la envió al diario bilingüe Corpus Christi Crónica que tiene gran acogida entre los hispanos.

El diario la publicó para mostrar que contrario a lo que se piense existen hispanos que sí apoyan al presidente Trump.

Aquí está también la publicación del diario en Twitter que ya ha despertado miles de comentarios enardecidos y quejas por el uso de la estatua como un escenario político.

“¿Por qué traer a SELENA a esto? Dale a los saqueadores la dirección de esa tienda”, escribe Isaac Flores.

“Selena vendrá por su alma por hacerle eso”, agrega Javier Salinas.

Valerie Garza dijo en un comentario que no cree que Selena “hubiera apoyado a un tirano pervertido que tratara a las mujeres menos que a iguales” y lo llama “una exhibición ridícula e irrespetuosa”.

People are mad about this picture of Selena’s statue with Trump hat? I mean, 🤮…but Selena was and the Quintanilla family continues to be devoted Jehovahs Witnesses – so don’t worry so much, she wouldn’t have voted for anyone anyways. YOU however, should vote (today if in NV). pic.twitter.com/fv9xv2el3p

— Astrid Silva (@Astrid_NV) June 9, 2020