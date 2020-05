¿Dónde está hoy Lorena Bobbitt, la mujer que le cortó el pene a su esposo en 1993?

Lorena Bobbitt es mejor conocida por la publicitada historia del ataque a su entonces esposo, John Wayne Bobbitt en 1993, a quien le cortó el pene, antes de huir de la escena y arrojar su órgano mutilado al campo. El incidente llegó a los titulares mundiales y ha sido ampliamente cubierto en varios documentales y películas para televisión.

El nombre de la mujer de origen hispano vuelve a sonar, tras el estreno de una nueva película de Lifetime titulada “I Was Lorena Bobbitt” este lunes 25 de mayo a las 8 p.m. ET/ 7 p.m. CT. En la cinta se destaca la historia de Lorena del día previo al incidente. La película está protagonizada por Dani Montalvo y Luke Humphrey como Lorena, y John Bobbitt, y se emitirá nuevamente hoy martes por la noche a la misma hora.

Y la pregunta que muchos se hacen entonces es: ¿dónde está Lorena Bobbitt hoy? ¿Qué causó que atacara a su esposo con un cuchillo de cocina mientras él dormía? Aquí hay algunas de esas respuestas.

Lorena Bobbitt respondió si le volvería a cortar el pene a su marido

El 23 de junio de 1993, Lorena afirmó que su entonces esposo, John Wayne Bobbitt, la atacó en su casa de Virginia. Lorena acusó a John de haberla violado cuando llegó a casa, borracho, y más tarde en la noche, mientras John dormía, Lorena agarró un cuchillo de cocina de 8 pulgadas y le cortó el pene.

“Pensé tantas cosas”, dijo a ABC News sobre el incidente en 1993. “No sé cómo describirlo. Cosas como, desde el primer día que me golpeó. Cosas como… cuando me torturaba, cuando me golpeaba. Cuando me había obligado a tener sexo, todo, fue muy rápido”.

I Was Lorena Bobbitt | Official Trailer | Premieres May 25 at 8/7c | Lifetime
Her story was no joke. I Was Lorena Bobbitt premieres Monday, May 25 at 8pm ET/PT only on Lifetime.

“Así que tomé el cuchillo y yo… volví a la habitación. Le quité las sábanas y lo corté ”, agregó la mujer. “Todo pasó rápido”.



Después de cortar el pene de su esposo, Lorena huyó de su departamento, arrojó su apéndice mutilado en un campo y llamó a la policía. “En su pánico, no se había dado cuenta de que todavía estaba agarrando el pene de John. Sorprendida por el horror, bajó la ventanilla del vehículo en movimiento y lo arrojó al campo”, informó Crimes Under the Belt.

Lorena – Official Trailer | Prime Video
On a sleepy night in 1993, Lorena Bobbitt sliced off her husband's penis after years of abuse. John and Lorena Bobbitt's dueling narratives exploded in a ravenous 24-hour news cycle, igniting a renewed battle of the sexes. Lorena became a national joke, her suffering ignored by the male-dominated press. But as John spiraled downward, Lorena found strength in the scars of her ordeal. This four-part docuseries from Executive Producer Jordan Peele, revisits the events of this American scandal and sheds a new light on one of the most sensationalized tabloid stories of our time.

Después de una operación de nueve horas y media, el pene de John se volvió a unir con éxito. Esa noche, Lorena fue arrestada y acusada de causar daño malicioso; ella enfrentaba hasta 20 años de prisión si era declarada culpable.

Durante el juicio, ella dijo que John la abusó física y emocionalmente y que regularmente abusaba sexualmente de ella, que la engañó e incluso la obligó a abortar. Sus abogados dijeron que el abuso la hizo reaccionar, y Lorena finalmente fue declarada inocente por razón de locura temporal.

Desde entonces, Lorena se quitó del apellido de su exesposo; ahora se le conoce como Lorena Gallo y vive actualmente en Gainesville, Virginia, según NBC Washington. También comenzó una fundación que tiene como objetivo ayudar a las sobrevivientes de violencia doméstica y al mismo tiempo educar al público sobre la prevención del abuso, según USA Today.

¡Lorena Bobbitt habló de todos los abusos que sufrió! | Un Nuevo Día | Telemundo
Lorena Bobbitt, la mujer que le cortó el miembro a su marido luego de sufrir años de abuso doméstico, contó la verdad de un caso que estremeció al mundo.

La Fundación Lorena Gallo es una “organización sin fines de lucro con sede en Virginia, que se centra en la recaudación de fondos para mujeres en refugios que son sobrevivientes de abuso y en educar a las personas sobre la violencia doméstica a través de actividades familiares”, informa Elite Daily.



Durante las últimas dos décadas, Lorena ha estado con su compañero David Bellinger, aunque los dos nunca se casaron. La pareja comparte una hija: Olivia, quien nació en 2005, y a menudo ayuda a su madre a entregar regalos a los niños en refugios de abuso doméstico.

En cuanto a su relación a largo plazo con Bellinger, Lorena lo considera su mejor amigo, según CBS News. “Es mi mejor amigo y es un buen padre”, dijo a la publicación en 2008. “Antes, cuando era joven, cuando estaba casada, era realmente ingenua y joven, no sabía lo que quería”.

“I Was Lorena Bobbitt” se estrenó el lunes 25 de mayo a las 8 p.m. ET en Lifetime.



Esta es la versión original de Heavy.com.