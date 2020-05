Hijo de Joan Sebastian presume de lo bella y joven que está su mamá: [FOTOS]

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mamá @maribelguardia , te amo ❤️❤️❤️ Estoy tan agradecido por tener a una madre tan buena e inteligente. Gracias por enseñarme , que cuando me encuentre perdido , debo buscar en mi interior la respuesta , ya que ahí es donde habita Dios. Si tuviera que vivir mil vidas , en las mil te escogería como mi madre y mi maestra. Si más personas entendieran cómo tú , que todos somos uno ; este mundo sería un mejor lugar. Es un honor ser tu hijo ❤️👁