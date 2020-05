¿A quién prometió serle fiel Eduardo Verástegui?: ¿ya tiene novia el actor?

Para nadie es un secreto que Eduardo Verástegui lleva ya varios años entregado al celibato, y que a nivel emocional ha estado en una larga soltería, por decisión propia.

Y aunque muchos de sus fans quisieran que el mexicano pronto encuentre a la mujer de sus sueños, el actor confesó que aunque todavía no haya aparecido, una de sus prioridades es serle fiel a quien se ha convertido en lo más importante en su vida.

El antiguo galán de telenovelas y películas como “Chasing Papi” manifestó una vez más su enorme entrega a Dios y a su religiosidad, y a solo una semana de haber cumplido 46 años, reveló que hace 18 años, se entregó por completo al creador, quien lo ha ayudado a llevar una vida mucho más feliz y plena.

“A los 28 años Dios cambió mi vida y me dio una nueva oportunidad. Solo le pido que me ayude a serle fiel todos los días de mi vida”, comentó el artista azteca, a través de un video colgado en sus redes sociales, donde hizo un llamado a que más personas lo apoyen en su proyecto llamado Movimiento Viva México, que pretende ayudar a personas desvalidas y luchar contra el aborto, a lo que se opone rotundamente.

“Juntos somos más fuertes y con esa fortaleza vamos a generar los cambios necesarios”, dijo Verástegui, a través de su clip, con el que reiteró su fe. “Le pedí a Dios que me invitara a ser parte del ejército de personas valientes que luchan sin cesar todos los días, en todo el mundo, por la defensa de la vida humana en todas sus dimensiones”.



Verástegui, quien hace unos días hizo una convocatoria para que millones de fieles se unieran alrededor de un rosario para pedir por el fin de la pandemia del COVID-19, compartió un par de experiencias en las que sintió que Dios lo usó de instrumento para evitar que algunos padres interrumpieran embarazos.

Kairo – Dile que la amo (Siempre en Domingo) 2011-11-19T09:04:13Z

“Quiero contarles cómo a través del cine Dios ha cambiado mi vida. Les voy a contar tres experiencias que me marcaron y me han cambiado para siempre. La primera tuvo lugar en el 2005, en Los Ángeles, California, en una clínica de abortos, mientras me preparaba para el personaje que iba a interpretar en la primera película que produje, titulada “Bella”, recordó el mexicano.



Chasing Papi (2003) – Papi Chulo – unofficial trailer20th C. Fox / Fox 2000 – directed by: linda mendoza / director of photography: xavier pérez grobet / production designer: candi guterres / costume designer: salvador pérez / editor: maysie hoy / studio exec: carla hacken / ep: tajamika paxton / producer: forest whitaker / co-prods: nellie nugiel, elaine dysinger // cast: eduardo verástegui / sofía vergara / roselyn sanchez / jaci velasquez Successful and Handsome ad exec Thomas Fuentes has three sexy Latin girlfriends in three different cities. In Miami, Cici the hot waitress, in Chicago, the intellectual lawyer Lorena, and in New York, "daddy's little girl" Patricia. When the three women decide to pay him a surprise visit in Los Angeles, Thomas is in big trouble. 2016-10-21T11:06:18Z

“Conocí en esa clínica a Lorena, una joven mexicana que tenía cita para hacerse un aborto. Le conté de la película y después de una hora de conversación, se le hizo tarde y por mi culpa perdió la cita, gracias a Dios. Le dije que no está sola, al día siguiente la llamé y le dije que la quería ayudar. Semanas después me mudé a Nueva York para la filmación de la película. Lorena enriqueció muchísimo mi personaje. Me ayudó muchísimo a cambiar el juicio por la compasión y desde el amor sanarlo”, dijo.



Jennifer Lopez – Ain't It Funny (Alt Version)Watch the official music video for "Ain't It Funny" by Jennifer Lopez Listen to Jennifer Lopez: https://JenniferLopez.lnk.to/listenYD Subscribe to the official Jennifer Lopez YouTube channel: https://JenniferLopez.lnk.to/subscribeYD Watch more Jennifer Lopez videos: https://JenniferLopez.lnk.to/listenYC/youtube Follow Jennifer Lopez: Facebook: https://JenniferLopez.lnk.to/followFI Twitter: https://JenniferLopez.lnk.to/followTI Instagram: https://JenniferLopez.lnk.to/followII Website: https://JenniferLopez.lnk.to/followWI YouTube: https://JenniferLopez.lnk.to/subscribeYD Spotify: https://JenniferLopez.lnk.to/followSI Lyrics: It seemed to be like the perfect thing for you and me It's so ironic you're what I had pictured you to be But there are facts in our lives We can never change Just tell me that you understand and you feel the same This perfect romance that I've created in my mind I'd live a thousand lives Each one with you right by my side But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance And so it seems like we'll never have the chance Ain't it funny how some feelings you just can't deny And you can't move on even though you try Ain't it strange when your feeling things you shouldn't feel Oh, I wish this could be real Ain't it funny how a moment could just change your life And you don't want to face what's wrong or right Ain't it strange how fate can play a part In the story of your heart Sometimes I think that a true love can never be I just believe that somehow it wasn't meant for me Life can be cruel in a way that I can't explain And I don't think that I could face it all again I barely know you but somehow I know what you're about A deeper love I've found in you And I no longer doubt You've touched my heart and it altered every plan I've made And now I feel that I don't have to be afraid #JenniferLopez #AintItFunny #OfficialMusicVideo 2009-10-03T05:59:14Z

El actor agregó: “Meses después me marcó Javier, su esposo, para darme la gran noticia que había nacido su hijo y que lo llamarían Eduardo. Nunca imaginé que mientras iba a hacer una tarea histriónica para armar mi personaje, me fuera a convertir, por la gracia de Dios, en alguien que salvaría la vida de un bebé”.