Noticias de Reinas: Alicia Machado revela alimento para subir las defensas contra coronavirus

Tal parece que en medio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus Alicia Machado se ha puesto como prioridad no solamente rebajar las libritas que adquirió en el último mes, como lo reveló ayer, sino que además está empesinada en mejorar su alimentación y probar todo aquello que promueva una vida más saludable.

Así lo dejó ver la preciosa ex Miss Universo, quien utilizó su cuenta de Instagram para revelar y compartir con sus seguidores un producto, que según afirma, es como un tesoro para estar sanos.

La ex Miss Venezuela, quien es madre de una pequeña de 11 años, presentó en la cocina de su casa una bolsa con una especie de polvo para mezclar con agua que preserva el sistema inmunológico, tan necesario especialmente en estos tiempos donde el COVID-19 está atacando mayormente a quienes tienen las defensas bajas y padecen enfermedades pre-existentes.

“Mi gente bella hoy Es Un Día Especial! Quiero recomendarles un alimento que está cambiando mi vida https://nutrivittawellness.com/ #NutrivittaWellness Salud, nutrición y belleza! Es un súper alimento con todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar fuertes. Eleva tus defensas, alcaliniza tu cuerpo”, fue el comentario con el que la venezolana acompañó su publicación.

Y mostrando que quienes estén interesados contarán con los consejos y la ayuda casi personalizada de ella misma, la también cantante y empresaria, aseguró que ella estará supervisando las llamadas.

“#SuperFood LLÁMAME 🤙 1 (800) 971-0062 Personalmente quiero ayudarte a comenzar tu camino a una vida más sana!”, fue el mensaje con el que la exreina terminó su video, donde no paró de hablar de las maravillas de su producto.

El nuevo mensaje de Alicia se da luego de que anunciara que está dispuesta a bajar de peso con una dieta que le suministró el conductor de televisión y escritor del libro “De gorod a galán”, Alejandro Chabán.

“Buenos días. Yes I Can. Yes You Can #YesYouCan. Tú puedes. Comienzo mi día, con los deliciosos #mealreplacement #proteinshake Gracias mi amor! Todo siempre para mantenerme Bella y fuerte”, dijo el día anterior la exreina, tras mencionar que quiere adelgazar.

Hace unos días Alicia se dio una escapadita a la playa, este fin de semana, en vez de críticas, recibió elogios.

La exMiss Universo colgó en su Instagram un video en el que se aprecia caminando sobre la orilla de unas hermosas playas de Miami, totalmente vacías. Y a diferencia de los mal portados, ella se limitó a tomar aire unos minutos, manteniéndose alejada de otras personas y sin siquiera poner los pies sobre la arena y muchos menos tirarse al agua.

Fue tal su sentido de responsabilidad con las pautas de salud, que en un momento se nota cuando un hombre parece caminar más rápido y ella opta por acelerar el paso para evitar contacto social.

Las frases de felicitación por servir de ejemplo y mostrar que se puede salir unos momentos a tomar aire, pero respetando las pautas y sin estacionarse en ningún sitio con aglomeraciones, lo que aumenta los riesgos de infección,le llovieron a la guapa exreina.