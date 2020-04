Murió Richard Hake: ¿cómo murió el presentador y locutor?

Richard Hake, locutor de radio y periodista del WNYC de la Radio Pública de Nueva York, murió a la edad de 51 años, en la ciudad de Nueva York.

El locutor de radio murió repentinamente en su casa en Manhattan el viernes 24 de abril, según el CEO de WNYC News, Goli Sheikholeslami. La causa de la muerte del comunicador aún no se ha determinado.

Sheikholeslami compartió la noticia de la muerte de Hake en un comunicado en el sitio web de WNYC, y el CEO dijo que ha estado en contacto con la familia de Hake.

Richard Hake felt like a member of the family, not just for @WNYC, but for NYC. We’re sending sympathy to his family & his co-workers on this cruel loss. But we’ll also feel the grief in our house every weekday morning for a long time to come.https://t.co/Jv32ellZBA — Brad Lander (@bradlander) April 25, 2020

“Para todos nosotros en la Radio Pública de Nueva York y en la comunidad de escuchas de WNYC, Richard fue una de las primeras voces que escuchamos todas las mañanas. Como anfitrión de Morning Edition, nos trajo las noticias, dio la bienvenida al nuevo día y nos ayudó a prepararnos para lo que se avecinaba. Era el puesto que siempre quiso, y trabajó muy duro para llegar allí. Le encantaba decir que ‘despertaba a Nueva York’, y dio a los oyentes la misma calidez y generosidad que compartía con sus colegas todos los días”, aseguró la misiva.



Hake trabajó como anfitrión, reportero y editor de WNYC desde 1992, y fue el presentador actual de la edición matutina de la estación.

Sheikholeslami dijo: “Era un locutor y periodista extraordinario, apasionado por la excelencia y orgulloso de servir a nuestra audiencia. Lo recordaremos muy calurosamente”.

I loved kibbitzing with Richard Hake, on air & off, while we did pledge drives together on @WNYC Morning Edition. He'd let me take pics of him & the pledge giveaways. He'd approve the pics first, but he didn't have to–he was a beautiful man, inside & out. https://t.co/tIxR78v16B pic.twitter.com/vxcyzHjNnk — Matt Katz (@mattkatz00) April 25, 2020

El CEO finalizó con una declaración al personal de WNYC. “Sabemos que esta noticia increíblemente difícil se vuelve aún más desafiante por nuestra incapacidad para estar juntos en persona. La sala de redacción está planeando un homenaje para celebrar el increíble legado de Richard. Todo el equipo de liderazgo senior está aquí para ustedes”, dijo.



Según el obituario de Hake en el New York Daily News, al presentador de radio le sobreviven sus padres, Richard Hake y Joy Colombo, su padrastro Joseph Colombo, sus hermanos Jack y Ryan Hake, la hermana, Christine Hake, la sobrina Kiera Tucci y el sobrino Cameron Tucci.

Hake se graduó de la Universidad de Fordham y contribuyó a varios medios a lo largo de su carrera, incluidos The Associated Press, BBC, United Press International, WOR-AM, WBGO-FM y WCBS-AM.

A sweet moment with our colleague Richard Hake. His memory is a blessing. https://t.co/L1lOWnBtMO — Jim Schachter (@jimschachter) April 25, 2020

El presentador de la emisora de Nueva York ganó muchos premios en su carrera, según el obituario del New York Daily News, incluso de la Sociedad de Periodistas Profesionales, la Asociación de Emisoras de Prensa Asociadas y la Federación Nacional de Emisoras Comunitarias.

El ex colega de Hake, Jim Schachter, compartió un tuit de 2017 de WNYC con audio de hace décadas del informe de Hake mientras estaba en la montaña rusa Cyclone en Coney Island.