Murió Paul Haddad: ¿cómo murió el actor de Resident Evil?

El actor y estrella de doblaje Paul Haddad murió a la edad de 56 años. Durante sus décadas de carrera, Haddad actuó en muchos roles diferentes, y es mejor conocido por ser la voz de Leon S. Kennedy en el videojuego Resident Evil 2. Él También fue la voz del tío Arthur en el espectáculo infantil Babar.

Su muerte fue confirmada el 17 de abril por Invader Studios, que lamentó el repentino fallecimiento.

“Paul Haddad, nuestro querido amigo y un ícono de la comunidad [Resident Evil], falleció recientemente. Nos sentimos verdaderamente honrados de haber tenido la oportunidad de conocer y trabajar con un hombre tan excelente y un profesional tan brillante como él. Descansa en paz Paul. Vivirás para siempre en nuestros corazones”, aseguró el mensaje.

La causa de la muerte de Haddad no se ha confirmado oficialmente, ni la fecha de su muerte. Comicbook.com ha informado que el actor sufría de cáncer de garganta.

Haddad nació el 20 de mayo de 1963 en Birmingham, Inglaterra. Se mudó a Canadá y asistió a la Universidad McGill en Montreal, Quebec. También se graduó de la Escuela Nacional de Teatro de Canadá. Estaba viviendo en Toronto, Canadá, al momento de su muerte.



Un fan en Twitter publicó un clip de Resident Evil 2, y mostró a León S. Kennedy, quien fue interpretado por Haddad:

Suzi, TheSphereHunter, dijo: “Desearía no tener que traerles esta noticia, pero recientemente perdimos a un miembro de la familia Resident Evil. Paul Haddad, la voz original de Leon, falleció. Me enteré ayer y no podía creerlo, todavía no puedo. Solo algunos de mis momentos favoritos de León”.



Paul Haddad había comenzado un GoFundMe el día de San Valentín y habló sobre sus problemas de salud.

Hace poco más de dos meses, Paul reveló a sus amigos de Facebook que estaba atravesando por un duro momento en su vida, y pidió ayuda para recaudar fondos para una neurocirugía. Al final se logró recaudar un total de $ 4,528.

Paul Haddad, the voice actor of Leon in Resident Evil 2 has passed away.

The original RE2 was the first game of the franchise I've played and even if i didn't understand english in that time, I remember his voice saying "Get Down" like if it was yesterday.

En la publicación de Facebook, Haddad reveló las dificultades que estaba enfrentando. Dijo que durante los últimos ocho años, había estado lidiando con problemas físicos, emocionales, mentales y financieros, y que sufría de soledad. Él dijo: “Doy gracias a Dios por el amor de mi madre, hermano y hermana”.

Haddad también dijo que padecía un trastorno obsesivo compulsivo y que era lo peor que había pasado en 30 años. Habló sobre el uso de un dispositivo DBS para tratar su TOC, pero tuvo que ser eliminado debido a una emergencia.





Muchos fanáticos de Resident Evil acudieron a Twitter para compartir sus condolencias y recuerdos de Leon S. Kennedy.



Un fan, llamado Alex, tuiteó: “Acabo de recibir la noticia de que Paul Haddad falleció a principios de este mes. Fue el actor de voz de Leon S. Kennedy en el Resident Evil 2. Original. También jugó recientemente un papel en Daymare: 1998. Rest In Peace”.

Otro seguidor del actor dijo: “Paul Haddad, el actor de voz de Leon en Resident Evil 2, falleció. El RE2 original fue el primer juego de la franquicia que jugué e incluso si no entendía el inglés en ese momento, recuerdo su voz que decía “Get Down”, como si fuera ayer. Gracias Paul”.

Otro fan llamado James tuiteó: ” Descansa en paz PAUL HADDAD. La voz de León en RE2 1998. Su actuación fue una de las razones por las que León se convirtió en uno de mis personajes favoritos de la serie y ayudó a dar forma a las representaciones de León después. Siempre te recordaré. Adiós”.