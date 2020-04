James Drury, mejor conocido por interpretar el papel principal en la serie de televisión The Virginian, falleció el 6 de abril de 2020, a la edad de 85 años.

La noticia fue anunciada por su asistente, Karen Lindsey en la página oficial de Facebook del actor.

“EL VAQUERO tomó su último viaje. Con inmensa tristeza les dejo saber que James Drury, nuestro querido Virginian y querido amigo, falleció esta mañana de causas naturales, el lunes 6 de abril de 2020. Se lo extrañará mucho. Está más allá de las palabras. El servicio conmemorativo se determinará más adelante”, dijo la representante.

VídeoVideo related to murió james drury: ¿cómo murió el actor de las películas de vaqueros? 2020-04-07T00:12:58-04:00

Nacido el 18 de abril de 1934 en Nueva York, el actor habló sobre su experiencia interpretando The Virginian, que duró nueve temporadas, la tercera serie de televisión occidental más larga detrás de Bonanza y Gunsmoke. En 2012, Drury le dijo a Chron: “Fue la mejor experiencia de mi vida. Nunca tuve un mal día en el trabajo”.

El año pasado, el actor, que protagonizó Ride the High Country de Sam Peckinpah, perdió a su esposa, Carl Ann Drury, con quien se casó el 30 de julio de 1979, según The Hollywood Reporter. Anteriormente se casó con Cristall Othones, con quien comparte dos hijos. La pareja se divorció en 1964. Drury se casó con su segunda esposa, Phyllis Jacqueline Mitchell, en 1968. Se divorciaron en 1979.

Sin embargo, cuando Drury se casó con su tercera esposa, Carl Ann, supo de inmediato que eso era para siempre. “Conocí a una dama aquí y en un par de días supe que eso era todo y después de todo este tiempo, todavía estamos en nuestra luna de miel. Lo importante no es dónde estás, sino con quién estás. Ella es la estrella de la mañana y de la tarde para mí”, dijo. Entre los dos, tuvieron nueve hijos, cinco nietos y tres bisnietos.

VídeoVideo related to murió james drury: ¿cómo murió el actor de las películas de vaqueros? 2020-04-07T00:12:58-04:00

Drury también apareció en series de televisión icónicas como Walker, Texas Ranger, Firehouse, Wagon Train y Rawhide. Drury fue incluido en el Salón de los Grandes Intérpretes Occidentales en el Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio Occidental en 1991.



Drury pasó su infancia dividiendo el tiempo entre Nueva York y el rancho de su abuelo en Oregon, donde aprendió a montar a caballo y desarrolló un amor por el aire libre. Asistió a la escuela secundaria en Los Ángeles, pero justo antes de recibir su diploma, Drury fue expulsado de la escuela.

A pesar de lo que podría haber sido un final trágico para su carrera educativa, el aspirante a actor pudo asistir a la Universidad de Nueva York, donde su padre, que era profesor de marketing, pudo controlar algunas cosas. Durante su tercer año, firmó un contrato con MGM y apareció en pequeños papeles en numerosas películas como The Tender Trap, The Last Wagon y Forbidden Planet, iniciando lo que se convertiría en una carrera de actuación muy exitosa.