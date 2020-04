Murió Honor Blackman: ¿cómo murió la famosa chica Bond?

El mundo del entretenimiento nuevamente está de luto, esta vez tras el fallecimiento de la actriz Honor Blackman, mejor conocida por interpretar a la chica Bond Pussy Galor en la película Goldfinger.

La noticia fue revelada por The Guardian, donde manifestaron que la estrella del cine murió a la edad de 94 años de causas naturales y no estaba relacionada con el coronavirus.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Honor Blackman a los 94 años. Murió en paz por causas naturales en su casa en Lewes, Sussex, rodeada de su familia. Era muy querida y sus dos hijos, Barnaby y Lottie, y sus nietos, Daisy, Oscar, Olive y Toby, la extrañaremos mucho”, aseguró la familia de Honor, a través de un comunicado.

“Además de ser una madre y una abuela muy adoradas, Honor fue una actriz de talento creativo muy prolífico; Con una combinación extraordinaria de belleza, cerebro y destreza física, junto con su voz única y una ética de trabajo dedicada, logró un estatus icónico sin igual en el mundo del cine y el entretenimiento y con un compromiso absoluto con su oficio y profesionalismo total en todos sus esfuerzos. Ella contribuyó a algunas de las grandes películas y producciones teatrales de nuestro tiempo”, agregaron.

Como se señaló en su página de Internet Movie Database, Blackman también era conocida por interpretar a Catherine Gale en The Avengers, junto a Patrick Macnee, y Hera en Jason and the Argonauts. Más recientemente, apareció en Bridget Jones ‘Diary, en 2001, Color Me Kubrick en 2005, I, Anna en 2012 y Cockneys vs. Zombies en 2012.

En los últimos años, Blackman estaba de gira por todo el Reino Unido con su espectáculo, llamado apropiadamente, Honor Blackman As Herself, señaló la BBC.

Honor ganó un BAFTA en el 2000 por su trabajo en los Vengadores, junto con Diana Rigg, Linda Thorson y Joanna Lumley.

El primero saltó a la fama interpretando a la amiga de Elizabeth Taylor en la película de espías Conspirador en 1949, escribió The Hollywood Reporter.

Fue su aparición como Pussy Galore lo que la convirtió en una leyenda. “Mi nombre es Pussy Galore”, dice famosa en Goldfinger. Bond de Sean Connery responde: “Debo estar soñando”.

“Era una criatura fascinante y la menos predecible de todas las conquistas de James Bond”, dijo Blackman, una vez sobre Galore, según THR. “Todos los demás sucumbieron rápidamente, pero no Pussy. En el libro [1959 Ian Fleming] ella era lesbiana”.