Noticias de reinas -17 de Marzo: Miss México elogia al coronavirus

Es cierto, vivimos una época de miedo, pandemia y muerte. Pero también, ha disminuido altamente los niveles de CO2 en el aire. En grandes ciudades, después de décadas de ruido, se escuchan los pájaros de nuevo, en las calles vacías de Italia, la gente está cantando Hoy iglesias, sinagogas y mezquitas acogen por igual a enfermos, sin importar su religión En todo el mundo, la gente se está desacelerando, estamos respirando más y corriendo menos, hemos encontrado más reflexiones, cadenas de oración y mensajes de familiares y amigos preocupados unos por los otros. Nos estamos dando cuenta, que trabajando juntos podemos más, que todos somos frágiles ante un virus pero PODEROSOS por la fuerza de la unión humana. Que todos, sin importar nacionalidad, raza, género, religión, nivel socioeconómico, profesión o preferencias sexuales, TODOS somos igual de humanos y por lo tanto igual de susceptibles a enfermarnos. Ahora que estamos en aislamiento, extrañamos más que nunca los abrazos que por rutina olvidábamos darnos. Ahora que vivimos en cuarentena, extrañamos poder visitar a los amigos y reunirnos entre familia, cuando a veces, consumidos por el trabajo, lo dejábamos para después. Ahora entonces respiramos y hacemos una pausa para entender que las fronteras sólo son políticas y que todos somos uno con el planeta. Ahora reflexionamos y comprendemos que el CoronaVirus vino a abrirnos los ojos para enseñarnos grandes lecciones: que a veces necesitamos estar en aislamiento para conocer quién realmente somos. Y quizá, por fin comprendamos, que como humanos, somos todos iguales, y por consecuencia, cualquier clase de discriminación, no tiene cabida en esta sociedad. Y quizá, por fin sea momento de aceptar que no podemos seguir siendo duros unos con otros y dejemos de juzgar, criticar y perdonemos la mayor razón por la que sentenciamos a los demás: todos somos diferentes, pero intrínsecamente iguales. Y entonces recordamos que sí se vive el miedo en las calles, pero no por eso debe haber rechazo, estamos en aislamiento, pero no estamos solos. Y sí, hay enfermedad y muerte, pero puede convertirse en el mayor golpe de sanación y el máximo renacimiento del amor ♥️ -Sofía Aragón