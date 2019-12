Shane Q-The Voice 2019: 5 Datos Curiosos que tienes que saber

Si eres fanático de The Voice 2019 temporada 17, conoces bien a Shane Q, que impresionó a los cuatro entrenadores cuando apareció por primera vez en la temporada 17 de la serie de competencia de canto de la telerrealidad.

Los jueces lucharon mucho, para lograr que Shane formara parte de su equipo, pero al final, aterrizó en el Team Kelly.

¿Qué más sabemos sobre Shane? Sigue leyendo para descubrirlo.

1. Tiene 29 años y es oriundo de Sacramento

Shane tiene 29 años y vive en Sacramento. Cuando era niño, estuvo involucrado en el coro de la escuela.

Su biografía de NBC revela que era dolorosamente tímido cuando era joven, y fue la música lo que finalmente lo ayudó a salir de su caparazón.

Shane le dice a The Sacramento Press: “Mis amigos te dirán esto, mi familia puede decirte esto, un objetivo mío, cada vez que actúo quiero capturar a la audiencia”, dijo Shane. “Me encanta hacer que alguien sienta un cierto tipo de forma en que simplemente, ya sabes, lo están sintiendo y la sala está rugiendo o en silencio y simplemente están disfrutando de la actuación, ese es mi objetivo”.

Shane escribe en Facebook que está “influenciado por toda la música y la creatividad”.

2. Él es un conductor de minivan para United Cerebral Palsy

Blake Shelton Sings His Own Praises After Shane Q Sings Chris Stapleton's "Tennessee Whiskey"Shane Q performs "Tennessee Whiskey" during The Voice Blind Auditions.

Por dinero, Shane trabaja como conductor de United Cerebral Palsy. Los fines de semana, encuentra tiempo para tocar en la ciudad.

Hasta la fecha, la audición de Shane para The Voice es la más vista de la nueva temporada con 1.2 millones de visitas en una sola semana.

Al hablar sobre su preparación para el programa con el Sacramento Press, Shane explicó: “No pensé que estaba listo … Este año, tengo 29 años. Sé lo que quiero hacer. Encontré mi estilo, mi sonido y estoy seguro. Este fue el año en que estaba listo para hacer algunos movimientos si llegaba la oportunidad, llegaba la oportunidad y solo estaba haciendo lo mío, hombre “.

3. Aprendió a tocar guitarra, ukelele, saxofón, batería y voz.

Dirígete a la página de Facebook de Shane, y aprenderás que es un músico autodidacta en guitarra, ukelele, saxofón, batería y voz.

Él dice que hereda sus inclinaciones musicales de su padre, quien afina los pianos para ganarse la vida. En Facebook, Shane se identifica a sí mismo como artista de R&B, Soul, Pop y Country. Shane canta todos los géneros musicales, lo cual es una cosa que lo atrajo al entrenador Kelly Clarkson. Él le dice a The Sacramento Press: “Me encanta cantar todos los géneros de música y cuando ella dijo eso, en ese momento le dije que ella era la elegida y yo fui con mis instintos y yo, simplemente elegí a su hombre y me alegro de haberlo hecho”.

4. Ha grabado varios covers en su página de Youtube

Shane Q with Hans and the Hot Mess!Tennessee whiskey 2018-07-23T23:30:20.000Z

En Youtube, Shane ha cubierto varias canciones. Hace un año, incluso hizo una versión de la canción Havana, que puedes ver aquí.

Hoy, su actuación en Versace on the Floor tiene más de 8,000 visitas en Youtube.

Para su actuación inicial en The Voice, Shane interpretó su propia versión del “Tennessee Whiskey” de Chris Stapleton.

5. Su padre es guamaniano

Shane recibió una efusión del apoyo de los fanáticos en Guam, debido en parte al hecho de que su padre es guamaniano. Él le dice a Pacific Daily News: “La cantidad de apoyo que he recibido de la gente de CHamoru ha sido una locura y muy apreciada. Es sorprendente cómo ha sucedido todo esto. Estoy orgulloso de mi herencia y cultura y estoy agradecido “.

Shane continúa: “Pase lo que pase, continuaré con la música toda mi vida. Es mi pasión. Es lo que amo y nunca me detendré. Quiero seguir compartiendo mi música con el mundo “.

Shane ciertamente está ganando seguidores con más de 9,000 en Instagram, un número que solo está aumentando.

Asegúrese de verlo en The Voice que transmiten los lunes a las 8pm ET / PT por NBC.