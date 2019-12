“Rick y Morty” Temporada 4:¿Cuándo sale al aire el episodio 4?

Todavía hay dos nuevos episodios en la primera mitad de la cuarta temporada de Rick y Morty, por lo que los fanáticos tienen mucho más tiempo para disfrutar de la serie antes de lo que probablemente sea un paréntesis festivo.

Después de esperar tanto tiempo para que el programa regresara tendrás que esperar otra semana, antes de ver un nuevo episodio de Rick and Morty en Adult Swim.

“Rick y Morty” volverá con un nuevo episodio el próximo domingo

La mayoría de los fanáticos esperaban que los primeros cinco episodios de Rick y Morty se transmitieran de forma consecutiva. Pero después del episodio de la semana pasada, Adult Swim anunció que el programa volvería en dos semanas.

Eso significa que Rick and Morty Season 4 Episode 4 se transmitirá el domingo 8 de diciembre de 2019 a las 11:30 p.m. Oriental. El episodio se llama “Garra y acaparador: Morty especial de Ricktim”. La descripción dice: “Morty consigue un dragón en este hermano. Es un viaje salvaje hermano “.

El trailer de la Temporada 4 Episodio 4 ciertamente indica que veremos un dragón.

Pero también sabemos que los títulos no necesariamente revelan mucho sobre el contenido de un episodio. El episodio de la semana pasada se llamó “One Crew over the Crewcoo’s Morty”. Pero el episodio no se parecía mucho a One Flew Over the Cuckoo’s Nest (ni la novela ni la película).

La Temporada 4 Episodio 5 probablemente saldrá al aire el 15 de diciembre. Este se llama “Rattlestar Ricklactica”. La descripción dice: “Muchas cosas en el espacio broh. Serpientes y cosas afiladas. Mira esto hermano.

Habrá un total de 10 episodios esta temporada, pero Adult Swim aún no ha publicado títulos o descripciones para la segunda mitad de la temporada todavía. Es por eso que la mayoría de los fanáticos creen que tendremos una pausa entre el Episodio 5 y el Episodio 6, con los últimos cinco episodios emitidos en algún momento en 2020. Adult Swim aún no ha anunciado esto, pero esa es la suposición general.

Aquí está el trailer de toda la temporada.

Rick and Morty Season 4 Trailer | adult swimCancel your plans for November 10th at 11:30pm. Music by Justice Tracks: "Genesis" and "Stress"

Y aquí está la secuencia de apertura de la temporada 4.

Rick and Morty Season 4 Opening Sequence | adult swimSeason 4 of Rick and Morty returns to [adult swim] on Sunday Nov. 10th at 11:30pm.

Pero recuerde: es típico de Rick y Morty no incluir muchos de los clips de secuencia de apertura en la temporada real. Por lo tanto, la secuencia de apertura puede no proporcionarnos ninguna pista sobre qué esperar en el resto de la temporada 4.

El episodio 3 de la temporada 4 fue un éxito entre los fanáticos, ya que pudimos ver un episodio de atraco loco que tuvo un giro en la trama al final. El Sr. Poopybutthole regresó como profesor con experiencia en artes marciales, que los fanáticos adoraron. Y el invitado de Elon Musk interpretó a Elon Tusk, posiblemente explicando por qué Musk cambió su perfil de Twitter a Tusk en la vida real en febrero. En ese momento, era una broma tonta, pero mucha gente buscaba un significado oculto en la foto de perfil y el cambio de nombre de Twitter.