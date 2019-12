The Voice 2019-Temp. 17: ¿Cómo votar por tu favorito TOP 11?

Ahora, los 11 mejores concursantes en la temporada 17 de The Voice 2019 se presentan por los votos de Estados Unidos. Y mañana por la noche, reciben sus resultados en vivo. ¿Quién avanzará y quién será eliminado? Desplácese hacia abajo para obtener detalles sobre los métodos de votación de 2019.

Hay varios métodos de votación para usar en The Voice y esta noche, cada uno de los cantantes ofrecerá presentaciones individuales. Mañana por la noche, algunos de ellos competirán por un Ahorro Instantáneo, por lo que la votación es tan necesaria mañana como lo es esta noche.

Los 11 mejores concursantes del programa esta temporada son:

EQUIPO GWEN

Joana Martinez

Myracle Holloway

Rose Short

EQUIPO KELLY

Hola Domingo

Jake Hoot

Shane Q

EQUIPO BLAKE

Kat Hammock

Ricky Duran

TEAM LEYEND

Katie Kadan

Marybeth Byrd

Will Breman

Para votar por uno de los concursantes restantes en el programa, siga leyendo para obtener detalles sobre cada uno de los métodos de votación.

Aplicación de votación “The Voice”

Si desea votar por los concursantes de la temporada 17, utilizando la aplicación oficial de Voice, puede encontrar la aplicación y descargarla a través de (App Store or Google Play) y en NBC.com/VoiceVote. Luego, abra la aplicación y presione el botón VOTAR para suscribirse a un perfil NBC gratuito. Deberá proporcionar su dirección de correo electrónico, inicio de sesión de Facebook o información de la cuenta de Google, de acuerdo con NBC.

Se requiere un perfil NBC para que todos los usuarios puedan votar. Cuando la ventana de votación durante la noche esté abierta, haga clic en el artista (s) de su elección para asignar votos al artista o artistas por los que desea votar. Envíe sus asignaciones de votos haciendo clic en el botón “Enviar votos”. Luego, puede asignar, guardar y cambiar sus votos en cualquier momento antes del final de la ventana de votación durante la noche correspondiente. Una vez que se cierre la ventana de votación de la noche a la mañana, sus asignaciones de votos serán enviadas y contadas. Puede votar a través de la aplicación hasta diez (10) veces por concursante, por dirección de correo electrónico. Independientemente del método de inicio de sesión utilizado, durante cada ventana de votación nocturna, el límite se mantiene. Cualquier intento de votación de aplicaciones de más de diez (10) votos por artista, por dirección de correo electrónico, NO se contará como votos válidos.

Votación en línea “La Voz”

Al votar por los concursantes en línea, puede visitar nbc.com/VoiceVote e inscribirse en su perfil NBC gratuito para emitir sus votos. Aquí se aplican las mismas reglas, como lo hacen para la aplicación cuando se trata de uso y números de votación.

“La Voz” Xfinity X1

Los fanáticos pueden votar usando el decodificador xfinity.com/VoiceVote, y, al igual que los otros métodos de votación esta temporada, hay un límite de votación de 10 veces durante cada ventana de votación durante la noche.

La información sobre cómo votar a través de Xfinity X1 dice lo siguiente: “Para votar a través del decodificador Xfinity X1, debe tener un decodificador Xfinity X1, un control remoto Xfinity X1 y una suscripción activa a Xfinity que incluye NBC (las tarifas pueden aplicar). Puede acceder a la pantalla de votación X1 en su televisor durante la (s) ventana (s) de votación durante la noche utilizando tres métodos. Primero, si está viendo un Episodio de rendimiento (definido a continuación) durante la transmisión del Show de su zona horaria regional (o durante 1 hora después), use su control remoto X1 y presione el botón de información cuando se le solicite en la pantalla (verá un gráfico en la esquina superior derecha de la pantalla que indica que la votación está abierta y que le indica que presione el botón de información (el “Gráfico de voto Xfinity X1”). Si no ve el gráfico de votación Xfinity X1, use su control remoto X1 para buscar The Voice y abrir la página Show. En la página Mostrar, verá una barra en la parte inferior de la pantalla con varias opciones, como opciones para la información de la serie y la grabación de episodios. Use su control remoto X1 para seleccionar la opción “Votar”. Su tercer método es usar el comando de voz, “Vote por la voz”, a través de su control remoto X1 durante la ventana de votación. Este comando de voz debería activar la pantalla de votación en su pantalla. Una vez que haya llegado a la pantalla de votación de Xfinity X1, use su control remoto Xfinity X1 para seleccionar un artista y confirmar su voto “.

Para votar en Xfinity.com/VoiceVote, visite xfinity.com/VoiceVote e ingrese su información de inicio de sesión de Facebook.

Apple Music Voting

Si desea votar por sus artistas favoritos en The Voice usando Apple Music, los fanáticos pueden votar transmitiendo las canciones elegibles disponibles en Apple Music. Pero, debe tener una suscripción válida de Apple Music para hacer esto. El límite es de 10 transmisiones por ID de Apple por canción elegible. El artista que obtenga la mayor cantidad de transmisiones recibirá el “Bono de Apple Music”, que multiplica las transmisiones de Apple Music del artista por cinco, para las canciones elegibles aplicables. Esta es una gran ventaja para el artista ganador de las canciones elegibles más transmitidas.

“The Voice” 2019 Performance Spoilers

Para el episodio de esta noche, encuentre las actuaciones informadas establecidas para cada concursante:

Hello Sunday – “The Middle”

Jake Hoot – “Cada luz en la casa”

Joana Martinez – “Soñando contigo”

Kat Hammock – “Volaré lejos”

Katie Kadan – “Sin ti”

Marybeth Byrd – “Estrellas”

Myracle Holloway – “Todos duelen”

Ricky Duran – “Centro”

Rose Short – “Tal vez estoy asombrado”

Shane Q – “Misericordia”

Will Breman – “Enciende mi fuego”

Y, el tema de las actuaciones de esta semana es “Fan Week”.