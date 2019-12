La golpiza que Sebastián Ferrat le dio a Rafael Amaya: VIDEO

Faltando solo un día para que finalice el 2019 el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras conocerse la muerte del actor Sebastián Ferrat, quien interpretaba el personaje el Marcado en la serie El Señor de los cielos. Y en medio del dolor que ha producido su muerte entre los seguidores de la serie de Telemundo, los fans del fallecido actor recordaron que entre las muchas escenas en las que Ferrat puso en despliegue su talento, hubo una difícil de olvidar.

Los seguidores del mexicano de 40 años han compartido en redes sociales el clip de la escena en que Ferrat agredió a Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, en la que le propina una golpiza al narcotraficante, quien a su vez lo marca con una navaja.

El video de la citada escena está rodando en internet y no solamente ha servido para recordar a Ferrat en acción sino que ha sido espacio para que sus seguidores manifiesten todo tipo de mensajes de pesar por su pronta partida.

Otra de las escenas memorables de Ferrat en la famosa serie de narcotráfico fue aquella en la que su personaje viola a Rutila, personificada por Carmen Aub, que le valió muchos elogios, pero que también significó un reto actoral para él y la guapa rubia, por lo violenta que resultó.



En aquel entonces incluso Ferrat se refirió a la escena y con la caballerosidad y profesionalismo que lo caracterizaron en todo momento, comentó que aunque la filmación resultó un reto para él, su mayor preocupación siempre fue estar seguro de que su compañera estaba bien y no se sintiera incómoda.

Sebastián Ferrat falleció a la edad de 40 años, tras luchar contra una bacteria que lo había dejado en estado de coma desde hacía ya varios meses, presuntamente por haber ingerido carne de cerdo descompuesta.



El actor y director Derek Lucken fue quien confirmó inicialmente la muerte de Ferrat a través de un mensaje compartido en su cuenta de Facebook.

“De mis primeras obras de teatro fue contigo amigo. Yo 17 y tú 19 en Mexicali. Volvimos a encontrarnos en México viviendo nuestros sueños. Hoy me entero de tu partida… Con mucho dolor. Luz en tu camino y Gracias por todo lo compartido. Te quiero. D.E.P.”, dijo el actor.

El velatorio y el sepelio de Ferrat, quien también fue maestro de actuación en varias academias, será en la ciudad de Mexicali.