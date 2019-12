‌Miss Universo 2019: ¿A qué hora es hoy? ¿Qué Canal?, Live Stream

El Certamen Miss Universo 2019 realiza su 68ª edición desde el Tyler Perry Studios en Atlanta, Georgia este domingo, 8 de diciembre .

La transmisión simultánea reunirá a delegadas representantes de más de 90 países y territorios de todo el mundo y en el esperado evento anual, culminará como es de costumbre cuando Catriona Gray de Filipinas, corone a su sucesora al final de la noche.

Este concurso celebra a las mujeres de todas las culturas y orígenes que han impactado positivamente a sus respectivos países y han ayudado a empoderar a otros.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: Este domingo 08 de diciembre de 2019.

HORA: 7 pm . Este /6 Centro.

CANAL en Inglés: El concurso Miss Universe 2019 se transmite en vivo a partir de las 7 p.m. ET / PT en FOX.

PRESENTADORES: Steve Harvey y le acompañarán tras bastidores Vanessa Lachey y Olivia Culpo.

CANAL en Español: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

PRESENTADORES EN ESPAÑOL: Carlos Ponce y Jacky Bracamontes.

Otras opciones para que no te pierdas Miss Universo 2019-2020 desde cualquier dispositivo:

Shine bright like a diamond. 💎 This is the official Miss Universe @mouawadjewelry crown. #MissUniverse2019 pic.twitter.com/TWTj7QpJ75 — Miss Universe (@MissUniverse) December 7, 2019

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

DirecTV NOW: El paquete más barato de DirecTV NOw “Live a Little” cuesta $35 y ofrece Telemundo. Para ver si DirectTV ofrece Telemundo en su mercado, ingrese aquí y ponga su código postal en la “herramienta de búsqueda” (lookup tool). DirecTV Now ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. La opción menos costosa, “Live a Little”, que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles