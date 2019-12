Gazini Ganados, Miss Filipinas 2019: 5 Datos Curiosos que debes saber

Gazini Christiana Jordi Ganados es la representante de Filipinas en el concurso Miss Universo 2019. Las concursantes filipinas tienen una rica historia en esta competencia, con cuatro ganadoras generales del concurso, dos de los cuales han sido en los últimos cinco años.

¿Puede Gazini seguir los pasos de la actual Miss Universo Catriona Gray, que también es de Filipinas, y ganar el título? Si Gazini gana el concurso de 2019, sería solo la segunda vez en sus 68 años de historia que el mismo país ha ganado títulos consecutivos: Venezuela lo hizo en 2008 y 2008 con Dayana Mendoza y Stefania Fernández.

Gazini seguramente hará un gran espectáculo mientras compite por la corona el domingo (8 de diciembre). Aquí está todo lo que necesita saber sobre ella.

1. Gazini es filipino-palestina

Según una entrevista que Ganados le dio cuando competía por Miss Filipinas, su padre es palestino y ella nunca lo ha conocido. Fue criada por su madre filipina, Carmencita Ganados, y sus abuelos maternos en la ciudad de Talisay en la provincia de Cebú, que se encuentra en la región de Visayas y consta de una gran isla principal y 167 islas e islotes circundantes. Gazini dice que no tiene prisa por encontrar a su padre, pero que no le importaría si pudiera conocerlo algún día.

“No tengo prisa por conocer a [mi padre]”, dijo Ganados al canal ABS-CBN de Manila. “Pero algún día, finalmente, tendré tiempo para completar mi alma y agradecerle por los genes”.

También dice en un perfil reciente de Mega Magazine que su sueño de ser Miss Filipinas comenzó viendo el concurso con su abuela.

“Siempre soñé con ser Miss Universo Filipinas. Antes, mi abuela solía mirar televisión y no puedo creer que represente a Filipinas en esta enorme plataforma, de la que soy parte “, dice Ganados.

2. Comenzó a modelar a los 15 años

Según su perfil en The National después de su victoria en el concurso Miss Filipinas, Gazini fue explorada por la empresa Sven Chua de Origin Model & Martist Management a la edad de 15 años.

Gazini realizó varios anuncios publicitarios, campañas impresas, propagaciones de catálogos, comerciales de televisión y anuncios de moda en Metro Society Magazine y Zee Lifestyle Magazine. Ella le dice a Mega Magazine que siempre quiso ser modelo, pero está muy contenta de que ese sueño se haya convertido en competir en concursos.

“Al crecer, siempre quise ser modelo, y a través de esa carrera, se ha convertido en una reina de belleza. Me ha traído mucho propósito, responsabilidad y disciplina. Entonces, estoy realmente agradecido por las cosas que he aprendido todo el tiempo “, dice Gazini.

3. Gazini es una aliada LGBTQIA

En una publicación de Instagram del 29 de junio, Gazini instó a sus seguidores a estar con sus hermanos y hermanas LGBTQIA durante el Mes del Orgullo.

“¡Feliz mes del orgullo para una de las comunidades más aceptantes y comprensivas, la comunidad LGBTQIA + y sus aliados! Deje que esta celebración sirva como un recordatorio de que, si bien la lucha por la igualdad y la aceptación puede estar lejos de terminar, podemos defender nuestros derechos, tomar el relevo y unirnos a la generación de valientes guerreros LGBTQIA +. ¡Levanta tu bandera (del orgullo)! ”

Tiene razón cuando dice que los filipinos aceptan mucho a las personas LGBTQIA. El país fue considerado el país más amigable con los homosexuales en el mundo en un estudio del Centro de Investigación Pew 2013, a pesar de que Filipinas es predominantemente católica.

4. El cuidado de los ancianos es la causa principal de Gazini

Una causa cercana y querida para su corazón es abogar por una atención adecuada para las personas mayores. Durante una sesión de preguntas y respuestas para The Bottomline with Boy Abunda, le preguntaron sobre esta causa y cómo encaja en una perspectiva global.

“Nunca me cansaré de luchar por el cuidado de los ancianos. Como una persona que creció muy, muy cerca de mis abuelos, he visto cómo es la situación de las personas mayores en lo que respecta a las instalaciones “, dice Ganados.

Ella continúa diciendo que a medida que envejece, no querría estar en una posición que “depreciara [su] dignidad” y que quiere luchar para que todos tengan dignidad al final de sus vidas.

Gazani también escribe en Instagram que está agradecida con el presidente de Filipinas, Duterte, por firmar la ley de la Comisión Nacional para la Tercera Edad.

“Se encargará de garantizar la plena implementación de todas las leyes y programas gubernamentales destinados a garantizar el bienestar de nuestros lolos y lolas y formular políticas para la protección y promoción de sus derechos”, escribe Gazini. “Como defensor de la atención a personas mayores, siempre estoy buscando formas viables, sostenibles y prácticas para ayudarlos a vivir plena, sana y felizmente.

5. Gazini es pro-vida

El certamen de Miss Universo 2019 se llevará a cabo en Atlanta, Georgia, un estado que a principios de este año aprobó la “Ley de Igualdad de Equidad de los Niños Vivos (LIFE)” que prohíbe a los médicos realizar abortos en las últimas seis semanas de embarazo, excepto en situaciones especiales. En respuesta, más de 50 personas de alto perfil en la industria del entretenimiento dijeron que boicotearían al estado si se promulgaba el proyecto de ley, lo que era. Entra en vigor en enero.

A la luz de eso, se le preguntó a Ganados sobre sus puntos de vista sobre el aborto en las Preguntas y Respuestas de Bottomline y dijo que no puede apoyar el aborto.

“Como una persona que fue criada por una madre conservadora, y por supuesto un país, creo que no estamos en la posición correcta para quitarle la vida porque solo Dios puede hacerlo”, dice Gazini, y agrega: “Mi madre era soltera y yo sabemos a ciencia cierta que ella tuvo la opción de abortarme. Pero, de nuevo, no lo hizo y estoy aquí ahora como Miss Universo Filipinas, y quién sabe si ese niño que abortaste podría haber sido la persona que está parada aquí frente a ti “.

Pero sí reconoce que esta es su “opinión personal” y respeta las opiniones de otros países sobre el aborto.

El concurso Miss Universe 2019 se transmite en vivo el domingo 8 de diciembre a partir de las 7 p.m. ET / PT en FOX.