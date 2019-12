Cómo ver en vivo el Desfile Traje de Baño y Gala “Miss Universo 2019”: ¿A qué hora?

El certamen de Miss Universo 2019 se llevará a cabo en Atlanta, el próximo domingo 08 de diciembre de 2019, desde los estudios Tyler Perry de Atlanta Georgia, Estados Unidos, donde se escogerá a la sucesora de la filipina Catriona Elisa Gray quien obtuvo la corona el 16 de diciembre de 2018.

Este año, la competencia Preliminar se desarrollará este viernes 06 de diciembre de 2019 con una pasarela donde veremos desfilar a todas las candidatas en traje de baño (bikini) y traje de noche. Aquí te contamos cuándo, a qué hora, cómo votar y dónde ver la competencia.

Catriona Gray será la anfitriona de este evento preliminar del certamen universal. A la Miss Universo 20018 le acompañará en la conducción el comediante Nick Teplitz desde el hotel Marriot Marquis.

Have you voted for your favorite contestant to make it into the #MissUniverse Top 20?! It's not too late, VOTE NOW: https://t.co/RpYjy2q8x0 pic.twitter.com/0ha5YCnOO2 — Miss Universe (@MissUniverse) December 6, 2019

En esta jornada, las candidatas al Miss Universo 2019 se presentarán ante los jueces, quienes empezarán a calificar la presencia que imponen las concursantes para así poder definir a sus cuatro finalistas. Anteriormente el pasado 5 de diciembre las misses pasaron una entrevistas personal.

En esta oportunidad, 90 bellas participantes competirán en trajes de baño y trajes de noche frente a un comité de selección. Los puntajes del evento de la noche, junto con una parte de la entrevista ayudarán a determinar las semifinalistas, durante la transmisión. Por tercera ocasión, esta edición contara con 20 candidatas que avanzarán al primer corte de competencia, y el publico le dará el pase a una chica a través de sus votos online. (Abajo puedes ver cómo votar por tu candidata favorita)

Precisamente para que no te pierdas esa actividad tan importante, Miss Universo la emitirá para que puedas verla desde cualquier dispositivo. ¿Cómo verla te lo contamos aquí? (Si te lo perdiste en el video incustrado abajo puedes verlo)

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: El show conocido como la “Competencia Preliminar” estará disponible este jueves 13 de diciembre de 2018. (Abajo puedes ver el video en directo)

HORA: 7 AM. East Time/6 AM Centro

CANAL: La transmisión oficial del Miss Universo será por los canales FOX y Telemundo para Estados Unidos.

¿Dónde ver gratis el Miss Universo 2019 Preliminar?

El Miss Universos 2019 contará con la transmisión EN VIVO por medio de Facebook.

LIVE STREAM: Puedes ver a las candidatas desfilando en traje de gala y traje de baño en directo en la página missuniverse.com/watch ó por Facebook live. Puedes verlo a continuación en el siguiente video.

Steve Harvey, será nuevamente el presentador de la edición 2019 de este reinado mundial de belleza que será transmitido por la cadena FOX y Telemundo.