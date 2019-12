Cómo bajar y escuchar el álbum ”Romance” de Camila Cabello

Camila Cabello lanzará su segundo álbum de estudio. El álbum se titula Romance, y será el primer lanzamiento de la estrella del pop desde Camila en 2018, y fue precedido por los singles “Liar”, “Shameless” y “Senorita” con Shawn Mendes.

Romance se lanzará a las 9 p.m. PT el jueves (5 de diciembre) o medianoche ET el viernes (6 de diciembre) dependiendo de su zona horaria. Hemos enumerado todas las diferentes plataformas en las que se lanzará el álbum, y las formas en que puede escuchar a continuación.

Apple Music

Podrás transmitir el último álbum de Cabello en iTunes y Apple Music. Si tiene una cuenta de Apple Music, puede ingresar a la aplicación en su teléfono o tableta y configurar las notificaciones para que le avisen cuando el álbum esté fuera. Haga click aquí para aprender cómo.

Si no tiene una cuenta de Apple Music y desea probarla, puede hacer clic aquí para comenzar una prueba gratuita de 30 días. Si cancela durante el período de prueba, continuará teniendo acceso a todo el catálogo de Apple Music hasta la fecha en que se le hubiera facturado el precio total. El álbum también está disponible para pre-pedido en iTunes, que puede consultar aquí.

Spotify

Según el cronograma de lanzamiento estándar de Spotify, el álbum de Cabello también estará disponible para transmitir en la plataforma. Si no tiene una cuenta de Spotify, puede registrarse aquí y pagar solo $ 0.99 durante los primeros tres meses.

TIDAL

El álbum de Cabello también estará disponible para escuchar en Tidal. El servicio de transmisión ofrece una prueba gratuita de 30 días con Tidal Premium, que proporciona acceso a videos musicales y listas de reproducción seleccionadas.

También hay una opción de prueba gratuita de 30 días para Tidal HiFi, que proporciona acceso a videos, listas de reproducción y calidad de sonido Lossless High Fidelity. Toca este enlace para hacer la prueba.

PREVIEW

Camila Cabello Discusses Writing About Shawn Mendes For Her New Album | LorraineSubscribe now for more! http://bit.ly/1KyA9sV Camila Cabello had taken a hiatus from music for a little while, saying she finally had time to live her life and fall in love. Speaking of her blossoming love life, Camila discusses her boyfriend Shawn Mendes, revealing that the later songs on her new album 'Romance' have been inspired by their relationship. Broadcast on 07/10/2019 Like, follow and subscribe to Lorraine! Website: http://bit.ly/1E6BlKW YouTube: http://bit.ly/18cHdtx Facebook: http://on.fb.me/1E6Bhep Twitter: https://goo.gl/R5Jxmp Lorraine brings you up-to-date topical stories, the biggest celebrity interviews and tasty recipes as well as finger-on-the-pulse fashion tips and health advice from Dr Hilary Jones. Presenter Lorraine Kelly welcomes guests in her warm and friendly studio setting, where the likes of Mark Heyes, Dan Wootton and Dr Hilary Jones share knowledge in their expert fields. Join Lorraine every weekday on ITV at 8.30am. http://www.itv.com 2019-10-07T08:13:27.000Z

Cabello le dijo Elle que su romance con Shawn Mendes inspiró gran parte de la escritura en el álbum. “Honestamente, este año y medio fue la primera vez que realmente me enamoré de otra persona”, explicó. “Creo que hay mucha más profundidad para amar cuando sabes que estás con otra persona. Tienes mucho más que decir: creo que eso es lo que me emociona “.

“Hubo un tiempo en que escuchaba estas canciones y tuve que apagar el álbum. Tuve que dejar ir emocionalmente, me senté allí y lloré mucho ”, agregó Cabello. “Siento una verdad innegable de que el álbum ha capturado la esencia de mí en este momento de mi vida. Siempre pienso: ‘¿Podría ser más honesto? ¿Podría ser más abierto? “Siento que lo he hecho incluso mejor que en mi primer álbum. Parece que cuando tenga 80 años, miraré hacia atrás y pensaré: “Vaya, recuerdo esta vez; Recuerdo cómo me sentí. Recuerdo esa noche, recuerdo ese momento “. Son imágenes de mi vida, me encanta”.