Estas son las confesiones del Team de “El Gordo y La Flaca” [VIDEOS]

Arribando a este viernes 6 de diciembre de 2019 , verán en nuestro Top 5 Videos interesantes, los deseos y confesiones de lo que han tenido que dejar atrás Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina para alcanzar sus sueños este año.

También conocerán lo que hizo Sherlyn que dejó a más de uno con la boca abierta para lograr uno de sus más anhelados deseos. ¿Se imaginan una reunión entre los Papa Francisco y Benedicto? Pues Netflix tiene todo listo para que lo veamos en esta Navidad. ¿Qué mas tenemos? Sigue leyendo…

1. El Team del “Gordo y La Flaca”, relatan lo que dejaron atras para seguir sus sueños

Lo qué han tenido que dejar a un lado los presentadores del programa de la cadena Univisión “EL Gordo y la Flaca” para alcanzar sus sueños y los deseos para los televidente que los siguen día a día, lo han puesto en el video incustrado en este artículo. Ya estamos en modo Navidad al igual que Lili Estefan, Raúl de Molina, Clarissa Molina, Jomari Goyso y Tania Sharry entre otos integrantes del Team del exitoso programa.

2. Sherlyn revela como se embarazó

Sherlyn no se quedó sentada a esperar al hombre perfecto, tras varias relaciones decidió acudir a la fecundación in vitro para convertirse en mamá. “Fui a una clínica en Nueva York, no le dije a nadie, y fue más fácil de lo que imaginé”, contó la actriz en la edición mexicana de la revista ¡Hola!. “Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado”.

Para enorme sorpresa de todos, la mexicana anunció el miércoles a través de las redes sociales que se convertiría en madre soltera. “Mis amores bonitos, les tengo una noticia”, compartió en Instagram. “Dios escucha las oraciones que se hacen con todo el amor”. Según la revista, la actriz aseguró que su empeño era hacer realidad su sueño de ser madre a como diera lugar, aunque fuera sin la participación de un príncipe azul.

“Soy una princesa, pero sin tanto cuento: de las reales… que no se quedan sentadas esperando que alguien las rescate”, resaltó la intérprete, quien hasta hace unos meses era pareja de José Luis Ortega de Río Roma, y estuvo casada con el político Gerardo Islas.

3. Daddy Yankee encabeza las lista de las seis canciones más escuchadas de Youtube en español

Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)Daddy Yankee & Snow Con Calma (Video Oficial) Subtítulos Disponible ✅ Letra Oficial👇 Escucha en tu plataforma favorita: Spotify: http://open.spotify.com/album/1otwHKoQ5KPaiekpYk4tWh Apple Music: https://itunes.apple.com/us/album/con-calma-feat-snow-single/1449106551?ls=1 YouTube Music: https://music.youtube.com/watch?v=GQwj_FRntp8 Google Play: https://play.google.com/music/preview/B2c3ccp6bktt2wepc5zw2momscy Tidal: https://listen.tidal.com/track/102570097 Deezer: https://www.deezer.com/en/album/84880812 Pandora: http://pandora.com/artist/daddy-yankee/con-calma-single/AL4gwvwJ93ZltfZ Gaana: https://gaana.com/song/con-calma-4 Sigue a DY: Facebook-http://goo.gl/QYZ53a | Twitter-http://goo.gl/AzaR8o Instagram-http://goo.gl/a6F7gz | http://www.daddyyankee.com Con Calma Letra: Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa’ mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa’ mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom poom” girl es una asesina cuando baila quiero que to’ el mundo la vea I like your “poom poom” girl Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom pomm” girl Tiene adrenalina en medio de la pista vente hazme lo que sea I like your “poom poom” girl Ya vi que estás solita acompáñame La noche es de nosotros tú lo sabes Que ganas me dan dan dan De guayarte mami ese rampampam! Yeah! Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vívete la película flotando en mi gravity Daddy pone las reglas tienes que obedecer Mami no tiene pausa qué es lo que vas hacer? Échale échale échale pa’ tras Échale échale pa’ lante y pa’ tras Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom poom” girl es una asesina cuando baila quiere que to’ el mundo la vea I like your “poom poom” girl Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom pomm” girl Tiene adrenalina en medio de la pista vente hazme lo que sea I like your “poom poom” girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama al 911 se están quemando las suelas Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancelas Te llaman a ti la reina del party Mucha sandunga tiene ese body Tírate un paso no no pare wow dale dale! Somos dos bandidos entre la rumba y romance Zúmbale dj otra vez pa’ que dance Échale échale échale pa’ tras Échale échale pa’ lante y pa’ tras Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom poom” girl es una asesina cuando baila quiere que to’ el mundo la vea I like your “poom poom” girl Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom pomm” girl Tiene adrenalina en medio de la pista vente hazme lo que sea I like your “poom poom” girl Come with a nice young lady Intelligent, yes she gentle and irie Everywhere me go me never lef' her at all-ie Yes-a Daddy Snow me are the roam dance man-a Roam between-a dancin' in-a in-a nation-a You never know say daddy me Snow me are the boom shakata Me never lay-a down flat in-a one cardboard box-a Yes-a daddy yankee me-a go reachin' out da top, Con calma yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese “poom poom” girl es una asesina cuando baila quiere que to’ el mundo la vea I like your “poom poom” girl Con calma, ya' no say daddy me Snow me I go blame I like your “poom poom” girl 'Tective man a say, say daddy me Snow me stab someone down the lane I like your “poom poom” girl This is the official Youtube channel from urban music legend, Daddy Yankee who has sold over 40 million records on his career. Major hits are Gasolina, Pose, Rompe, Dura, Despacito, among others. For product integration contact: info@nevarezpr.com #DaddyYankee #ConCalma 2019-01-24T04:06:52.000Z

Los seis videos musicales más escuchados en Youtube en todo el mundo en 2019 fueron en lengua española, informó este jueves el propio portal. «Con Calma» del artista puertorriqueño Daddy Yankee se alzó en el primer lugar, y «Con Altura» de Rosalía y J Balvin en el segundo de la lista de canciones. El video oficial de «Con Calma» que se colgó el 23 de enero acumula 1.603 millones de reproducciones, 7.8 millones de «Me gusta» y casi 300.000 comentarios. Por su parte, “Con Altura”, subido dos meses más tarde, ha sido visto 1.140 millones de veces. Además, cuenta con 5,1 millones de «Me gusta» y 182.000 comentarios. A estos dos éxitos les siguen, también en español, “Secreto” de Anuel AA y Karol G; “China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; “No Me Conoce (Remix)” de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny, y “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello.

4. La invitación de Jennifer López

JLO está invitando a sus seguidores a que no se pierdan su participación este sábado al programa Saturday Night Live de NBC. De seguro “La Diva del Bronx” hará de las suyas en el espacio.

5. El duelo de los Papas Francisco y Benedicto llega a Netflix

The Two Popes | Official Trailer | NetflixAnthony Hopkins and Jonathan Pryce star in this intimate look at a historic turning point in the Catholic Church. Directed by Academy Award nominee Fernando Meirelles. On Netflix December 20. Winner – Audience Award for US Cinema, Mill Valley Film Festival Winner – Audience Award for Best Narrative Feature, Hamptons International Film Festival Winner – Audience Award for Best Narrative Film,Middleburg Film Festival Watch The Two Popes: https://www.netflix.com/title/80174451 SUBSCRIBE: https://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with over 158 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. The Two Popes | Official Trailer | Netflix https://youtube.com/netflix 2019-11-05T14:00:04.000Z

La película The Two Popes, que pone a Francisco con Benedicto XVI frente a frente en una reunión imaginada, se presentó este miércoles en Buenos Aires. Es justo el lugar donde se desarrolla parte de la acción de uno de los estrenos destacados del año este 20 de diciembre en Netflix.

“Vi en Francisco a alguien que estaba hablándome como político, en términos políticos. Me gustó lo que decía y aún sigue diciendo: lo que necesitamos hacer sobre asuntos sociales como los refugiados, cuidar de nuestro planeta, hacer la economía más justa y la brecha entre ricos y pobres”, dijo a Efe el actor galés Jonathan Pryce, quien encarna al actual pontífice en la película. «Se parece un poco a la relación que imaginamos entre Francisco y Benedicto. Queríamos ser muy cuidadosos con cada uno en el principio y luego nos fuimos volviendo cada vez más y más amigos», afirmó.