Murió Danny Aiello: ¿cómo murió el actor nominado al Oscar?

El mundo del entretenimiento nuevamente se tiñe de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento del actor Danny Aiello, la estrella nominada al Oscar por su trabajo en la película “Do the Right Thing”. El histrión falleció a los 86 años.

La noticia fue revelada por la familia del actor, quienes aseguraron que se realizará un funeral privado. A Aiello le sobreviven su esposa de 64 años, Sandy Cohen, y sus cuatro hijos. El actor al parecer murió de causas naturales, pero sus parientes no entraron en detalles.

Aiello, quien era oriundo del condado de El Bronx, en Nueva York, también apareció en películas prominentes como “Once Upon a Time in America”, “The Professional”, “The Purple Rose of Cairo” y “Moonstruck”, entre otras.

Antes de comenzar a actuar, Aiello tuvo muchas empleos, incluyendo ser funcionario sindical para los conductores de autobuses de Greyhound, así como estar en el ejército de los EE. UU.



Además de sus papeles en el mundo de la actuación, Aiello también fue un cantante consumado.

El primer papel importante de Aiello fue el gángster Tony Rosato en la película “The Godfather Part II (El Padrino 2)”.



En una breve pero clave escena de la película, Aiello intenta matar a Frank Pentangeli, un socio de Michael Corleone. Además, Aiello intenta incriminar a Corleone por el crimen.

Aiello también interpretó el papel de Domenico Clericuzio en “The Last Don” de Mario Puzo. Aiello escribió en su libro de 2014: “solo sé quién soy cuando soy alguien más”, línea que la gente a menudo se acercaba a él y le repetía junto a la frase: “Michael Corleone dice hola”.

En un documental sobre la realización de “Do the Right Thing”, Aiello dijo que basó su personaje de Sal en el dueño de una tienda de golosinas que conoció en Arthur Avenue en El Bronx. Antes de que Aiello asumiera el papel, el director Spike Lee quería a Robert DeNiro para el papel.

El hijo de Aiello, Rick, también aparece en la película como un policía que está involucrado en el asesinato de Radio Raheem en el clímax de la película.

“No me di cuenta de que hacer lo correcto era un thriller político cuando lo estábamos haciendo. Spike dijo que el público estadounidense sabía que estábamos diciendo la verdad. No creo que el público sepa nada de nada. La razón por la que reaccionaron positivamente fue porque Spike Lee hizo una hermosa película”, dijo Aiello en diálogo con The New Yorker en 2014. “Soy el Jackie Robinson de las películas negras”.

Aiello era un comentarista habitual también sobre política y se describía a sí mismo como conservador. En 2016, Newsmax nombró a Aiello como uno de los 50 conservadores más influyentes de Hollywood. El sitio web señaló que Aiello apoyó al senador de Texas Ted Cruz en la carrera primaria republicana de 2016.



Cuando se le preguntó acerca de cómo su política conservadora se mezclaba con trabajar en Hollywood en una entrevista de 2011 con el New York Times, Aiello dijo: “Probablemente son las personas responsables del trabajo de outsourcing más que cualquier otra compañía que haya visto, pero afirman ser liberales, grandes liberales. Y no lo son”.