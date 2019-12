Asesinan a puñaladas a Tessa Majors: ¿quién la mató?

La ciudad de Nueva York está conmocionada tras el asesinato de Tessa Majors, una estudiante de primer año del Barnard College, de apenas 18 años, que fue asesinada a puñaladas en una horrible secuencia de eventos en Manhattan.

Tessa fue apuñalada en el estómago muy cerca de la Universidad de Columbia. Un guardia de seguridad la encontró abandonada, pero ya era demasiado tarde.

La joven asesinada es hija de un novelista y profesor de escritura y era una periodista en ciernes que tocaba en dos bandas musicales.

“Perdimos a una joven muy especial, muy talentosa y muy querida. Tessa brilló en este mundo y nuestros corazones nunca serán los mismos”, dijo la familia de la chica, a través de un comunicado enviado a Heavy.com.

En mayo pasado, con motivo del cumpleaños de la joven, su padre, Inman Majors, escribió un bello mensaje en su página de Facebook.

“Hace 18 años, mi vida se redefinió de la manera correcta cuando este pequeño paquete de diversión llegó al mundo. Feliz cumpleaños a Tessa Rane Majors, una fantástica jovencita. Me muero de ganas de ver lo que nos deparan los próximos 18 años”, comentó el hoy entristecido padre de familia.

Después de la muerte de la estudiante, su hermano, Maxwell, escribió en Instagram: “Descansa en paz. La mejor hermana y amiga que alguien pueda pedir. Te amo Tessa Rane”.

Tessa estaba en la clase de 2023 y es originaria de Charlottesville, Virginia. La muerte ha asustado a los estudiantes universitarios locales que caminan por la misma ruta del parque en el vecindario de Washington Heights por el que caminó la jovencita al momento de su asesinato.

Segú fuentes del NYPD, “un grupo de sospechosos se acercó a Majors y le pidió sus pertenencias, antes de que un miembro del grupo la apuñalara varias veces”.

La policía dijo más tarde que el grupo atacante estaba integrado por entre 1 y 3 miembros.

Un guardia de seguridad hizo la llamada al 911 a las 5:36 p.m. el 11 de diciembre de 2019 después de encontrar a Majors “inconsciente con múltiples heridas de arma blanca”.

18-Year-Old Tessa Majors Wanted to Be a SongwriterThe Barnard College community is mourning the loss of Tessa Majors, an 18-year-old freshman who died after being stabbed multiple times outside a New York park Wednesday evening, police said. Majors was walking down a set of steps to the park in that area when she was approached by a group of men who tried to rob her and then stabbed her repeatedly in the stomach. First responders found Majors unconscious and rushed her to a nearby hospital, but she could not be saved. 2019-12-12T21:35:55.000Z

El periodista de ABC7 CeFaan Kim escribió en Twitter: “Un grupo de sospechosos robó a puñaladas a un estudiante de Barnard College de 18 años. Como pudo logró subir las escaleras malherida desde el Morningside Park y se desplomó frente a la cabina de seguridad de la escuela, vacía mientras el guardia hacía rondas. Fue encontrada 30 minutos después. Demasiado tarde”.

Sin embargo, en una conferencia de prensa, la policía dijo que Tessa se tambaleó hacia la calle y el guardia la encontró allí.

La Universidad de Columbia emitió un comunicado diciendo que había un guardia en el puesto cuando Tessa salió herida del parque.

Según la historia de ABC7, “la cabina estaba vacía cuando el guardia estaba haciendo su ronda. Encontró a la mujer allí cuando regresó y llamó al 911”. De nuevo, la universidad dijo que ese no era el caso y que el guardia intentó ayudar a Majors de inmediato.

El alcalde de Nueva York calificó la muerte de Tessa como un “acto de violencia sin sentido”.

El padre de Tessa, Inman Majors, es profesor de la Universidad James Madison en Virginia y un reconocido novelista con títulos como ‘Swimming in the Sky’, ‘Wonderdog’ y ‘The Millionaires’.

El padre de la chica contó que Tessa hizo su pasantía como reportera independiente para Augusta Free Press, un periódico independiente en Waynesboro.

El presidente de Barnard College, Sian Leah Beilock, lamentó el asesinato y se mostó muy afectado con la muerte.

“Dean Grinage y yo hemos hablado con sus padres y la familia de Tessa está en camino a Nueva York”, escribió. “También estamos en contacto cercano con el Departamento de Policía de Nueva York mientras llevan a cabo esta investigación en curso y buscan identificar al asaltante en este horrible ataque. Tessa apenas comenzaba su viaje en Barnard y en la vida. Lamentamos este devastador asesinato de una joven extraordinaria y miembro de nuestra comunidad. Esta es una tragedia impensable que nos ha sacudido hasta la médula”.