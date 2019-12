Murió Marie Fredriksson: ¿cómo murió la cantante de Roxette?

El mundo de la música está de luto, luego de conocerse que la cantante Marie Fredriksson falleció a la edad de 61 años. La famosa vocalista integraba el dúo Roxette de pop rock y soft rock junto a Per Gessle desde 1986. A finales de la década de los 80, fueron todo un suceso, tras su disco Look Sharp.

La sueca perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad con la que luchó durante 17 años. Los médicos informaron que un tumor cerebral que fue deteriorando su salud, fue el que acabó con su vida este lunes.

La noticia de la muerte de la querida cantante la dio una de sus mejores amigas, a través de un comunicado compartido en redes.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que una de nuestros artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”, dijo Marie Dimberg, manager de Roxette.

Roxette – Listen To Your Heart (Official Music Video)Official Music Video for Roxette – Listen To Your Heart (1988) 2009-03-04T14:16:53.000Z

A Fredriksson le diagnosticaron la enfermedad en el 2002 y al referirse a la manera como tuvo que batallar contra los efectos del cáncer, la vocalista siempre calificaba su lucha como un “infierno”.

Roxette – It Must Have Been Love (Official Music Video)Official music video for Roxette – "It Must Have Been Love" from the movie 'Pretty Woman' (1990) 2009-03-04T14:16:13.000Z

A lo largo de su carrera, Fredriksson cosechó fama mundial y muchos éxitos y llegó a ser considerada por la prensa especializada como la mejor cantante de rock del planeta.

Inolvidables temas como Neverending Love, de su primer álbum, Pearls Of Passion, y otros como Goodbye to You, Soul Deep, Fading Like a Flower, The Big L. y Spending My Time, siguen vigentes en el gusto del público.

El otro integrante del famoso dúo no pudo ocultar su dolor, y compartió en redes sociales un sentido mensaje.

Roxette – Fading Like A FlowerMusic video by Roxette performing Fading Like A Flower (Every Time You Leave). 2009-03-04T16:31:31.000Z

“El tiempo pasa muy rápido. Parece que fue hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué fantástico sueño tuvimos para compartir! Gracias Marie, gracias por todo. Eras una música verdaderamente única, una cantante en un nivel que casi nunca volveremos a experimentar. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos”, comentó el músico. “Fuiste una amiga maravillosa por más de cuarenta años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber compartido tanto de tu tiempo, tu talento, tu calidez, generosidad y humor. Todo mi amor para ti y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo”.

Otros exitazos de la vocalista incluyen temas como “It Must Have Been Love”, que fue parte d ela banda sonora de la película “Pretty Woman”, de Richard Gere y Julia Roberts.

A la cantante le sobreviven dos hijos de 23 y 26 años.