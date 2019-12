Ángela Ponce: la reina transgénero que pocos olvidan: ¿qué hace ahora?

Ángela Ponce, la famosa reina transgénero que representó a España en la edición 2018 de Miss Universo, no solamente causó tremenda controversia con su participación en el certamen de belleza que dividió opiniones, sino que sigue siendo recordada por fanáticos y detractores.

Desde que la andaluza de 26 años fue coronada como Miss España y luego enviada a representar al país ibérico en Miss Universo, propios y extraños hablaron durante meses de la valiente joven.

Y aunque en redes sociales la reina trans recibió todo tipo de ofensas, insultos y hasta humillaciones sobre su identidad sexual, ella confesó sentirse muy honrada de saber que supo hacerle el quite a esos ataques y enviar un mensaje a favor de la igualdad.

Ángela ni siquiera logró un cupo entre las 20 semifinalistas en el concurso del año pasado que ganó la filipina Catriona Gray, pero le dio publicidad a la defensa de las mujeres transgénero y a la lucha que desde entonces ha promovido a favor de la igualdad.

“Nadie es como dice ser, nadie es como parece ser y nadie parece ser como debería ser.



Estamos bien jod… El mundo es una gran fiesta de disfraces y yo sin saber que mascara ponerme para este baile”, comentó esta semana la exreina de belleza en sus redes sociales, donde es ampliamente seguida en todo el planeta. “Somos un constante cambio. Un día somos esto y al otro aquello, no hay manera de repetir cada día con el mismo ánimo o siendo la misma persona. Todos siempre cambiamos, pero jamás volvemos a ser los mismos”.

Tras su paso por Miss Universo, la ibérica se ha convertido en uno de los personajes más famosos de España, sigue siendo la imagen de reconocidas marcas y además está vinculada en campañas contra la discriminación, la homofobia y el bullying.

La reina transgénero tiene claro que protagonizó una de las controversias más grandes en toda la historia del concurso, y aunque en la edición actual ninguna participante es transgénero, siente que cumplió su trabajo abriendo esa puerta para otras mujeres como ella.

“Yo siempre he pensado que era muy positivo soñar. Hoy en día Miss Universo habla mucho de la aceptación y la tolerancia, sin importar las diferencias, y para erradicar la intolerancia, creo que sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños”, comentó la reina española durante el homenaje que le rindieron en Miss Universo en diciembre del 2018 en plena gala del concurso.

“Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir en un mundo de igualdad, y que entendamos que somos simplemente seres humanos y que tenemos que hacernos la vida más fácil los unos a los otros. La realidad de muchas personas va a cambiar (…) Si yo quiero ayudar al mundo yo no necesitaba ganar Miss Universo. Yo solamente necesitaba estar aquí”, concluyó en ese entonces la reina más ovacionada de la noche.