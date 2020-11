Valencia vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid quiere seguir con su gran momento en LaLiga y buscará un buen resultado en su visita ante el Valencia para seguir en la pelea de los primeros puestos.

El equipo dirigido tácticamente por Zinedine Zidane viene en un gran momento tras sus victorias ante Barcelona en el Clásico y la goleada ante el Husca y le está peleando palmo a palmo LaLiga a la Real Sociedad.

“Somos bastantes para jugar y prepararemos muy bien el partido. Queremos hacer un gran partido ante un rival muy difícil”, sostuvo el entrenador francés en la rueda de prensa previa.

El plan de Javi Gracia, técnico del Valencia, para neutralizar al Merengue: “Me gustaría aprovechar las virtudes de velocidad y contragolpe porque los equipos de este perfil son dominadores. Me gustaría tener dominio de los partidos también territorial, de posesión. El balón parado, el ataque directo y el más combinativo lo podemos manejar. Nuestra intención el día de Getafe era tratar de llevar al rival a su campo y creo que lo hicimos bastante bien. Con uno menos te ves obligado a replegar y quedarte más cerca de tu portería. Me gusta la idea de contraataque, pero también me gusta que el equipo domine otro tipo de registros.

Los casos positivos de Coronavirus que complicaron al Madrid

👔💬 #Zidane : "Están bien. No están contentos por lo sucedido pero anímica y físicamente están bien. Les he dejado un mensaje y luego hablaré con ellos. Son cosas que pasan de vez en cuando y hay que aceptar lo sucedido."#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/pb883FkWUQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2020

El Real Madrid comenzó el día de la manera menos pensada confirmando los casos positivos en los test de COVID-19 dos de sus grandes estrellas: Casemiro y Eden Hazard.

“Todos los demás jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo, así como todos los empleados del club que trabajan directamente con ellos, dieron resultados negativos en esa misma prueba realizada en el día de ayer. Asimismo, se confirma de nuevo que todos, a excepción de Casemiro y Hazard, han vuelto a dar resultados negativos en los test de antígenos realizados esta misma mañana”, explicaba el comunicado del club español.

“Están bien, aunque no contentos por lo sucedido. Anímicamente y físicamente están bien. Les dejé un mensaje y más tarde hablaré con ellos. Esto puede pasar y hay que aceptarlo”, expuso Zinedine Zidane.

Odegaard, regresa a una convocatoria

A pesar de la mala noticia matutina de las bajas de Casemiro y Hazard, el equipo de la capital española recuperó al noruego Martin Odegaard, quien vuelve a una convocatoria tras estar marginado por una lesión.

“Está mucho mejor. Lo importante es que vuelve al ciento por ciento. No tengo ninguna duda del jugador que es”, concluyó Zidane.

Este partido lo puedes disfrutar el domingo 8 de noviembre a través de beIN SPORTS en todo el suelo estadounidense desde las 3PM ET, 12PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

