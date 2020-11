Bobby Charlton atraviesa un delicado estado de salud: ¿Qué enfermedad padece la leyenda del fútbol inglés?

Bobby Charlton, una de las grandes glorias en la historia del fútbol inglés, atraviesa un delicado estado de salud y en las últimas horas su propia esposa, Lady Norma Charlton, confirmó que el exfutbolista campeón del mundo en 1966 tiene demencia.

Charlton, de 83 años, sufre este grave diagnóstico neurológico y los amantes del fútbol inglés se muestran altamente preocupados por su evolución. Según The Telegraph, medio que confirmó la noticia a través del testimonio de Lady Norma Charlton, la esposa de Charlton, ella se lanzó a revelar el estado de salud del exfutbolista para ayudar a otras personas que sufren demencia.

“Todos en el Manchester United están entristecidos de que esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y continuamos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia”, reza el comunicado difundido por el United en sus redes sociales, dando palabras de aliento al círculo íntimo de Sir Bobby.

La noticia sobre la salud de Charlton se conoce pocos días después de la muerte de Nobby Stiles, quien también fuera campeón del mundo con Inglaterra en 1966 y dejara una importante huella en la historia del Manchester United.

Según la información brindada por el club inglés, Stiles falleció a sus 78 años tras una larga lucha contra un cáncer de próstata, sumado al cuadro de demencia que también afectaba su actividad neurológica.

En consecuencia, cientos de fanáticos de los “Red Devils” se acercaron este domingo a las puertas del Old Trafford para dejar sus tributos en memoria de Stiles.

Solskjaer y Lineker, conmovidor por la noticia

Al conocer la noticia sobre la salud de Sir Bobby Charlton, el noruego Ole Gunnar Solskjær, actual entrenador de Manchester United, expresó su preocupación ante la salud de Charlton.

“Por supuesto, es una triste noticia para todos los que rodean al Man United. Tuve el placer de conocer a Nobby y qué hombre tan humilde. Es triste y, por supuesto, nosotros como club también queremos apoyar a Sir Bobby”, dijo Solskjaer al conocer la noticia, de acuerdo a lo que consigna The Telegraph.

En tanto que Gary Lineker, compatriota de Charlton y tercer máximo goleador histórico del seleccionado inglés con 48 anotaciones, utilizó su cuenta de Twitter para expresarse públicamente sobre la leyenda del fútbol de su país.

“Otro héroe de nuestro equipo ganador de la Copa del Mundo de 1966 ha sido diagnosticado con demencia. Quizás el más grande de todos ellos, @SirBobby. Esto es muy triste y profundamente preocupante”, dice el tweet de Lineker publicado este domingo 1 de noviembre.

Hasta la aparición de Wayne Rooney, que superó sus marcas más importantes, Charlton era el máximo goleador absoluto de Inglaterra con 49 goles. Y para colmo, Rooney también quebró su récord de anotaciones en el United, ya que en 2017 superó los 249 goles que ostentaba uno de los mejores futbolistas ingleses que se hayan conocido.

Estudio sobre la demencia en exfutbolistas ingleses

Tal como recuerda The Guardian, en 2019 se elaboró un estudio sobre la demencia por encargo de la Asociación de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Futbolistas Profesionales, y bajo la dirección del neuropatólogo consultor Dr. Willie Stewart, de la Universidad de Glasgow, Escocia.

Dicho informe evaluó los registros médicos de 7.676 hombres que jugaron profesionalmente entre 1900 y 1976, con sus datos comparados con más de 23 mil individuos de la población general.

Los hallazgos del estudio se produjeron 17 años después de que el exdelantero de Inglaterra y West Bromwich Albion, Jeff Astle, muriera a los 59 años por lo que un forense describió como una “lesión industrial”. Conocidos los resultados de la investigación, en ese entonces Dawn, la hija de Astle, pidió: “Estos jugadores que han sufrido demencia no deben ser una estadística, nunca deben ser olvidados”.

Gerd Müller, otra leyenda que está “durmiendo hasta el final”

En simultáneo al adverso presente que vive Sir Bobby Charlton, una leyenda del fútbol alemán como Gerd Müller también pasa días complicados en cuanto a su salud.

De acuerdo a las declaraciones que este lunes realizó su esposa Uschi, en diálogo con Bild, “el bombardero de la nación” actualmente “está durmiendo hasta el final”.

“Siempre ha sido un luchador, siempre ha sido valiente, toda su vida. Él también lo es ahora. Gerd está durmiendo hacia el final”, confesó Uschi sobre Müller, quien este martes cumple 75 años.

Tal como ocurre con Charlton, el campeón del mundo con Alemania en 1974 y campeón de Europa en 1972 padece demencia.

“Está tranquilo y en paz, no creo que tenga que sufrir tampoco. Se está durmiendo lentamente”, agregó la esposa de Müller, quien actualmente reside en un hogar para ancianos.

Y cerró: “Espero que no pueda pensar en su destino, en una enfermedad que roba a las personas su última dignidad”.

