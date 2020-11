Brote de COVID-19 deja al Dinamo Kiev con 13 jugadores menos antes del choque con FC Barcelona

El Barcelona se enfrenta este miércoles al Dinamo de Kiev por la fase de grupos de la Champions League en el Camp Nou, y se enfrentará a un equipo visitante sin muchos de sus jugadores debido al COVID-19.

El equipo ucraniano anunció que su equipo de 19 hombres viajará este lunes a España para el partido, y confirmó que falta una gran cantidad de jugadores.

Dynamo Kyiv are missing 13 players in total for Barça game on Wednesday: nine with coronavirus, one suspended and three injured https://t.co/YfqVjFXXPB

Dinamo Kiev emitió un comunicado oficial a primeras horas de este lunes para confirmar que seis jugadores más habían dado positivo por coronavirus. Georgy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Belutse y Mykola Shaparenko se perderán el viaje junto con el asistente del entrenador, Emil Karas.

El equipo dirigido por Mircea Lucescu también confirmó que todos los afectados “están autoaislados y se sienten satisfactoriamente”.

El Dinamo Kiev también anunció que el capitán Serhiy Sydorchuk está descartado debido a una suspensión, mientras que Nikita Burda, Oleksandr Tymchyk y Volodymyr Kostevych están lesionados.

Las noticias del equipo del Dinamo Kiev anticipan que los visitantes no podrán contar con los porteros Heorhiy Bushchan y Denys Boyko durante el partido. Por lo tanto, se espera que el comodín del equipo juvenil Ruslan Neshcheret juegue contra el Barcelona.

Neshcheret cumplió apenas 18 años en enero e hizo su debut en el Dinamo el fin de semana en la victoria por 2-1 de su equipo sobre el Dnipro. El joven nunca había jugado antes en la UEFA Champions League, pero ahora se enfrentará a Lionel Messi y compañía.

Acquaint yourselves with Dynamo’s NEW temporary # 1 🧤

18 year old Ruslan Neshcheret is expected to make his senior club debut v Dnipro-1 tomorrow

This decision comes after Bushchan and most recently Boyko tested positive for Covid + this week

RN will surely play v Barca too pic.twitter.com/wvMddjtkuL

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 30, 2020