Entrevista exclusiva con Aritz Aduriz: ¿Quién considera que es el mejor futbolista de la actualidad?

Lejos de un campo de juego como futbolista, pero vinculado desde una nueva faceta, Aritz Aduriz, uno de los jugadores más importantes de los últimos años del Athletic Club hizo un repaso por su carrera y deja varias reflexiones interesantes.

La entrevista se llevó a cabo gracias a Fanatiz y LaLiga North América que unieron fuerzas para traerlo a interactuar con los fanáticos en un watch party durante la presentación del reciente documental United States of LaLiga y AhoraMismo tuvo la oportunidad de charlar con él.

¿En qué consiste tu labor como embajador de LaLiga?

Estoy muy agradecido por este cargo, de ser partícipe de LaLiga, en este caso de diferente manera de la que estuve trabajando en los últimos 15 años. Ahora tengo la suerte de poder ayudar desde otro lugar, buscando que LaLiga crezca y que siga siendo la mejor liga del mundo.

¿Qué opinas sobre el impacto de la cultura Vasca y del Athletic Club tan lejos de España en Estados Unidos?

Hace unos años vine con Athletic a Idaho y me sorprendió ver una comunidad vasca muy grande, fue muy grato ya que mantienen nuestra cultura. Fue un viaje muy emocionante que nos dejó a todos muy tocados.

A lot happened in @LaLigaEN over the past 12 months, including this Aduriz banger 🚲💥 Watch our full 'LaLiga: Best of 2019' recap here ▶️ https://t.co/KIY8yMZYK0 🇪🇸🗓👀 pic.twitter.com/8YLREujMUF — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 29, 2019

¿Qué se siente ser una de las grandes leyendas del Athletic Club?

Sinceramente no me siento ninguna leyenda, he intentado hacerlo de la mejor manera por el equipo y ser partícipe cada día de este equipo tan diferente y tan especial que a nosotros tanto nos llega y lo único que quiero es que la gente este contento con el esfuerzo que he hecho.

¿Tu retirada fue como la imaginabas?

Es imposible que yo me imaginara mi retirada en las circunstancias que se dieron. Lo que yo tenía claro era que ese iba a ser mi último año y que estaba visitando estadios por última vez. Pero no me imaginaba que podría haber sido así. El encierro en mi casa debido a la pandemia fue el detonante.

¿Te gustaría ser entrenador?

Es pronto, acabo de terminar una larga trayectoria, estoy en un proceso de limpieza y desconexión del fútbol, he querido agarrar un poco de aire para pensar y veremos si realmente puedo ser entrenador. Lo que es seguro es que como el fútbol entró en mi vida, voy a seguir ligado a este deporte.

¿Quién crees que es el mejor futbolista del planeta en la actualidad?

Para mí, Leo Messi sobresale por encima del resto de los futbolistas. Es el mejor del planeta y el mejor que he visto en vivo, pero por suerte o desgracia (risas) no hay nadie comparable con él.

Un mensaje para las nuevas generaciones que están empezando a jugar al fútbol

Que disfruten, que al final yo he estado muchos años jugando al fútbol porque definitivamente me lo he pasado bien.

Aritz Aduriz vistió la camiseta del Athletic Club por 12 temporadas, donde marcó 136 goles y obtuvo la Supercopa de España (2015) y fue finalista de la Copa del Rey (2014-15). Este futbolista nacido en San Sebastián hace 39 años también representó a la Selección Española en 13 oportunidades y a principios de este año, en el contexto de la pandemia del Coronavirus le puso punto final a su carrera profesional.

