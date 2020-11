Setién a Messi: “Si no te gusta, ahí está la puerta”

Era algo que se sabía que la relación de Leo Messi con el extécnico culé Quique Setién no era la mejor. Se notaba en los cruces que tuvieron y cuando hablaban que el cántabro no era la persona favorita del goleador argentino. También se sabe por parte de Setién, Messi no era una persona que le caía muy bien tampoco.

El lunes salió a la luz la severidad de esa rotura y en el momento en el que se generó el punto en el que no había marcha atrás.

El quiebre final

De acuerdo al programa Que T’Hi Jugues de la Cadena Ser este quiebre total ocurrió en Balaídos en el partido que terminó en un empate a dos entre el Barcelona y Celta de Vigo.

💥 "SI NO TE GUSTA, AHÍ TIENES LA PUERTA" 🗣️ Les paraules de Setién a Messi en una tensa discussió al partit de Balaídos de la passada temporada. 🤔 Com va reaccionar Messi? ▶️ @AdriaAlbets n'ha donat detalls al #QuèThiJugues! 👇https://t.co/nLIQ688TnX — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) November 2, 2020

En ese partido en el que el Barcelona iba ganando en dos ocasiones, pero fue un tiro libre de Iago Aspas que le sacaría dos puntos vitales al cuadro catalán. Esos puntos fueron vitales en la lucha por la liga que terminó ganando el Real Madrid.

Resumen de RC Celta vs FC Barcelona (2-2)Un golazo de falta de Iago Aspas le da un importante punto al RC Celta para la permanencia. El FC Barcelona pierde dos puntos valiosos para el campeonato de liga #CeltaBarça J36 LaLiga Santander 2019/2020

Después del partiudo hubo momentos en la cual se veía la discordia entre el equipo y el equipo técnico. Algunos jugadores salieron a hablar de Setién y sus asistente Éder Sarabia sobre la manera en la que manejaron todo. Uno en particular fue Luis Suárez. El ahora delantero del Atlético de Madrid fue tajante en la entrevista pospartido.

“Si no te gusta, ahí tienes la puerta”- Quique Setién a Leo Messi

Pero el que se enfrentó de manera fuerte fue Messi. De acuerdo al informe, el capitán y Setién tuvieron una fuerte discusión en la que el jugador criticó al entrenador por no tener la trayectoria para poder decirle a jugadores que han ganado tantos trofeos cómo jugar. Después el extecnico del Real Betis le contestó de manera fulminante.

“Si no te gusta, ahí tienes la puerta”, respondió.

El presente de Setién

El entrenador ha confirmado que él y su cuerpo técnico ha comenzado el proceso de acción legal contra el Barcelona por la suma de cuatro millones de euros por la manera en la cual le avisaron su destitución.

El cántabro dirigió 25 partidos en los que ganó 16 y perdió cinco y fue reemplazado por el neerlandés Ronald Koeman previo al comienzo de esta nueva temporada aunque había firmado un contrato que lo tenía ligado al equipo blaugrana hasta el 2022