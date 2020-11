Extécnico de Barcelona habla de un Messi “difícil de gestionar ¿quién lo dijo?

En su primera entrevista tras ser destituido del Barça, el técnico Quique Setién dio una entrevista al diario El País al lado del extécnico del Real Madrid y la selección española Vicente del Bosque. Esta charla amena, el cántabro confesó que que con el equipo catalán “no pudo ser él mismo” y que no supo gestionar su relación con el capitán del equipo, Leo Messi.

Setién aceptó la invitación de del medio para hablar más a fondo sobre su experiencia como técnico del equipo blaugrana y su eventual colapso en la UEFA Champions League. En esta nota dio algunos detalles de lo que ocurrió en la intimidad del vestidor.

“Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos”, respondió Setién. “Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso Pelé. Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle,” confesó.

En un momento Del Bosque le preguntó por la gestión diaria de Messi. En ese momento, Setién admitió que Messi tiene “otra faceta que no es la de jugador” y es “más complicada de gestionar”. Para Setién era mucho más. Para él, ese tipo de instancia es algo que se ve en atletas de alto nivel y usó el ejemplo del documental de Michael Jordan para ver que esas situaciones, para un técnico ofrecen situaciones inesperadas.

“Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo”.

Setién también reconoció que Messi es un producto del fútbol moderno y las demandas del juego lo han convertido en quién es: “Realmente, la exigencia tan bestial que hoy existe en el fútbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente. Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo.”

“Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado.”

Setién habló de su incapacidad de poder él mismo. Resaltó que durante su tiempo como técnico, tuvo que lidiar con un parate causado por la pandemia.

“Desde luego que no. No he sido yo mismo. No he podido, o no he sabido, la realidad es esa. Cuando firmas por un club de una dimensión como el Barça ya sabes que las cosas no van a ser fáciles a pesar de tener los mejores jugadores del mundo. La realidad es que yo no he podido ser yo, ni he hecho lo que tenía que hacer. Es verdad que podía haber tomado decisiones drásticas, pero tampoco hubieran arreglado nada en un espacio tan corto como el que he estado y en el que todo se concentró después del confinamiento. Hasta entonces el equipo estuvo bien. Íbamos cambiando muchas cosas. Al parón llegamos dos puntos por delante”.