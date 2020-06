Suárez: “Para eso están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones” [VIDEO]

El empate ante Celta dejo al Barcelona en una muy adversa. El equipo de Quique Setién quedó muy mal parado y el mismo técnico ya comienza a perder su credibilidad dentro del plantel y más aún entre los fanáticos que esperaban mucho más del cántabro porque fue visto como alguien que era del “ADN Barça”.

El partido tuvo un buen comienzo, pero las limitaciones defensivas y los problemas que el equipo tiene cuando retrocede o quiere jugar en mitad de campo complicó mucho a un equipo que estuvo al borde de perder los tres puntos en la agonía del partido, sino fuese por el rendimiento de Marc-Andre ter Stegen. Ahora, al guardameta alemán se le puede dar cierto nivel de crítica por la manera en la que armó la barrera en el tiro libre que terminó en el gol de Iago Aspas.

Pero el que más críticas recibó fue el técnico. Entre la falta de ajustes y cambios que le quitaron presencia y vértigo al Barça, Setién no tuvo una lectura apropiada del partido. Uno de los que reflejó ese sentimiento fue el delantero Luis Suárez. El salteño fue muy directo en su análisis del partido en Balaídos que terminó en un empate a dos. Suárez fue una de las figuras del partido tras haber anotado un doblete cortesía de dos asistencias de Leo Messi. Esas anotaciones tenían al equipo blaugrana con ventaja hasta el minuto 88.

“La sensación es negativa porque perdimos dos puntos más que importantes y si queremos seguir en la lucha ahí arriba, pues sabíamos que dependíamos de nosotros, de ganar todos los partidos y esperar que el Real Madrid en algún punto pierda un punto. Y te queda esa sensación de frustración al perder dos puntos,” dijo al terminar el partido.

Comentarios pospartido de Suárez

El uruguayo no estaba tirando la toalla en la lucha por la liga, pero sabe que todavía hay puntos por disputar y posibildades para que el Madrid tropiece. También tiene que tener en cuenta que el Barcelona no puede perder más puntos en el proceso.

“Nos quedan partidos complicados. Sabíamos que esta era una de las salidas más complicadas con Villarreal y tenemos el Atlético en casa. Perdimos dos puntos y hay que corregir cosas para intentar mejorar”.

Finalmente cuando se le preguntó por el rendimiento del equipo blaugrana fuera del Camp Nou. Su respuesta fue un dardo dirigido a Quique Setién.

“Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del campo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas.”

En esta temporada, el Barça ha perdido 23 de 48 puntos fuera de casa. En lo que llevan del 2020, el equipo de Setién han ganado solamente tres partidos a domicilio, uno de ellos ante Ibiza en la Copa del Rey. Solamente han ganado uno (0-4 vs. Mallorca) de los últimos cinco partidos como visitante, de los que incluye el clásico ante Real Madrid.

El Barcelona ahora tiene un partido crucial para sus aspiraciones el martes cuando reciba la visita de un Atlético de Madrid que busca cerrar la brecha más entre ellos y los dos equipos en la punta de la tabla. El equipo colchonero derrotó al Alavés por 2-1 en el Wanda Metropolitano.

Esa victoria fue la cuarta al hilo y tiene al Atleti a 10 del Barcelona y tiene que esperar a ver cómo le va al Real Madrid.