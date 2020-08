Setién envía burofax al Barcelona pidiendo su libertad

Cuando las cosas son más locas, hay locura total. Y las cosas son muy extrañas en el Barcelona, pero sale siendo algo “normales” dentro del actual contexto. Este último capítulo es un ejemplo ideal. De acuerdo los abogados del ex técnico del Barça, Setién sigue siendo técnico del club blaugrana.

Así mismo.

En el burofax enviado al club el miércoles de acuerdo a un informe que divulgó el programa “Que t’hi jugues” de la Cadena Ser. Esto llega ya que el equipo legal del entrenador lo pide un pedido oficial para que su cliente pueda ser considerado para otros trabajos.

Esto suena extremadamente extraño teniendo en cuenta que el club anunció de manera pública que Setién ya no sería el entrenador después de la catastrófica eliminación de la Champions League a manos del eventual campeón Bayern Múnich.

El 17 de agosto, el club emitió un comunicado diciendo que Setién ya no era el “técnico del primer equipo”. Aunque parezca un juego de semántica, el técnico dijo que no se le ha dado ese aviso por las típicas avenidas oficiales.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020