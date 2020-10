[VIDEO] Sergiño Dest hace el ridículo durante su presentación: ¿Qué hizo el flamante refuerzo del Barcelona?

Luego del anuncio oficial por parte del FC Barcelona, el joven Sergiño Dest fue presentado formalmente este viernes como flamante incorporación del equipo culé. Sin embargo, no todo salió como el talentoso jugador neerlandés hubiera imaginado…

Dest, de tan solo 19 años, llega al equipo blaugrana por expreso pedido del DT Ronald Koeman y se viralizó en las redes sociales por sus fallidos en el mismísimo césped del estadio Camp Nou, que fue testigo de las dificultades del lateral derecho a la hora de dominar el balón con sus pies.

El lateral derecho, que a pesar de haber nacido en Almere, Países Bajos, representa al seleccionado de Estados Unidos por ser hijo de padre estadounidense, no pudo dominar con facilidad el balón cuando tenía que hacer jueguitos y las redes sociales no lo perdonaron.

No obstante, Dest tuvo tiempo para redimirse y, superados los nervios lógicos de la presentación, comenzó a demostrar toda su técnica con lujos típicos de crack.

“Me quedaré sin oxígeno en los pulmones en cada partido por (Lionel) Messi”, aseguró Dest, quien utilizará el dorsal número 2 que vestía el brasileño Dani Alves, en una entrevista con el diario neerlandés De Telegraaf.

Consultado en conferencia de prensa por cuáles son sus objetivos en el FC Barcelona, Dest apuesta a “ganar todos los títulos posibles” y explica que “independientemente de lo que haya sucedido recientemente en el Barcelona este es un club con una trayectoria que lo avala”.

Tras arduas negociaciones entre las autoridades del FC Barcelona y Ajax, Dest firmó un contrato por cinco temporadas y su cláusula de rescisión fue pactada en 400 millones de euros -cerca de 470 millones de dólares-.

Si bien ahora las burlas son apuntadas contra Sergiño Dest por su fallos en la presentación como futbolista del FC Barcelona, otros colegas del joven lateral derecho también pecaron de imprecisos cuando pisaron el Camp Nou por primera vez.

Ousmane Dembéle, en 2017, también se mostró sumamente nervioso cuando llegó al club culé y no pudo exhibir toda la calidad que fue demostrando con el correr de los partidos.

New Barcelona signing Martin Braithwaite shows off his 'skills' during his on-pitch presentation pic.twitter.com/WajUWN7iqX

— SPORTbible (@sportbible) February 21, 2020