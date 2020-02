¡RIDÍCULO! El blooper de Martin Braithwaite al ser presentado en el Barcelona

Si bien su incorporación al Barcelona hizo ruido en el mundo del fútbol, dado que no es un futbolista de renombre para semejante club, el danés Martin Braithwaite ya estampó la firma y se calzó la camiseta culé al ser presentado como el reemplazante de Ousmane Dembélé, quien será baja durante seis meses por lesión. No obstante, el delantero se viralizó en las redes sociales por el truco fallido mientras posaba para las cámaras.

Luego de dar las primeras declaraciones y sacarse las primeras fotografías como flamante refuerzo blaugrana, a Braithwaite le llegó el turno de saltar al Camp Nou y demostrar su talento con el balón en los pies. Pero no todo salió como seguramente había soñado…

El atacante de 26 años ensayó diferentes lujos con el balón pero sus dos intentos por levantarlo fueron erróneos. Rápido de reflejos, el diario español Marca -de tendencia madridista- tituló el yerro como “el peor truco futbolístico que se ha visto en una presentación”.

Suena un tanto exagerada la calificación de dicho medio gráfico ya que el propio Dembélé, a quien deberá suplir el danés, protagonizó un increíble blooper en su llegada al Barcelona cuando quiso un movimiento similar al ahora compañero de Lionel Messi.

“Me sorprendió en un primer momento que el Barcelona se interesara en mí, pero en realidad no tanto. Han sido muchos años de trabajo y esta siempre ha sido mi ambición”, aseguró Braithwaite durante la primera conferencia como jugador del club catalán. Y respecto a su posible debut frente al Éibar, avisó: “El Barça juega el mejor fútbol del mundo. Estoy listo para ver como encajo”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con su fichaje en el “Mundo Barcelona”. Quien se expresó en tono crítico fue el brasileño Rivaldo, que no escatimó en palabras para expresar sus sentimientos tras confirmarse el traspaso de Braithwaite.

“Barcelona podría haber elegido algún jugador de La Masía en lugar de esta operación. Además, el equipo está empezando a mejorar y dudo que sea el jugador que el club necesita. Pensaba en un futbolista más joven y con más curva de progresión. Se lo arrebata a un club que está tratando de evitar el descenso mediante el pago de la cláusula. Seguramente salgan muy dañados de todo esto”, disparó el exfutbolista del “Scratch”.

