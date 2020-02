¡BOMBA! Pep Guardiola se le plantó al Barcelona tras apoyar la sanción al City

Parecía utópico por la entrañable relación que existe entre ambos, pero llegó el día que Pep Guardiola criticó al Barcelona. Luego de que la dirigencia culé se manifestara a favor de la sanción que la UEFA le impuso al Manchester City, por incumplir ciertos puntos del Fair Play financiero, el DT catalán recogió el guante y apuntó contra la comitiva blaugrana.

“Si Barcelona está contento porque estamos suspendidos, le diría al presidente -Josep Bartomeu- que apelaremos. Creemos que tenemos razón, vamos a apelar, pero mi consejo al Barcelona es que no hable demasiado alto porque a veces todos están involucrados en estas situaciones”, disparó Pep contra el mandatario del Barça, club en el que se formó como futbolista y ganó todo de la mano de Lionel Messi en cancha.

"Don't talk too loud, Barcelona" Pep Guardiola responds to Barcelona backing UEFA over FFP work More: https://t.co/A3mNuyMIXT pic.twitter.com/lqimuhc8sA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 20, 2020

Durante la misma entrevista, realizada al finalizar el juego en el que su equipo venció por 2-0 al West Ham por la 26a fecha de la Premier League, Guardiola dio sus sensaciones tras el fallo de la UEFA. “Al principio fue un impacto. Pasadas las horas te das cuenta de que no es algo que podamos controlar. Apoyamos al club al cien por cien, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestros partidos”, explicó con una notoria tranquilidad a pesar de la situación adversa.

Por otra parte, el DT multicampeón con el Barcelona aseguró que la sanción no impactará a sus dirigidos ya que “son excepcionales profesionales”. Y al respecto, aseveró: “Esto no está acabado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar y esperar. Todo lo que podemos hacer es en el campo y hacer lo que hemos hecho los últimos cuatro años. Confío al cien por cien en el club”.

En cuanto a su futuro al frente del Manchester City, que disputará los octavos de final de la Champions League frente a Real Madrid, Pep volvió a ratificar sus intenciones. “¿Por qué debería irme? Dije hace un mes que me encanta este club, me gusta estar aquí. ¿Por qué debería irme?”, señaló en diálogo con Sky Sports.

“Si no me despiden, estaré aquí. Me encanta este club. Me gusta estar aquí. Este es mi club y estaré aquí. Hacemos un llamamiento. Cuando alguien cree que tiene razón, tiene que pelear. El club tiene que pelear y confío en el club al 100% de lo que han hecho y me han explicado. Esta situación no está terminada y hasta que no se resuelva tienes que jugar y jugar y eso es lo que va a suceder”, cerró el entrenador catalán.

Qué dijo Bartomeu tras la sanción al Manchester City

“En este sentido, nosotros agradecemos a la UEFA que en estos últimos años haya estado tan segura de hacer el seguimiento del Fair Play Financiero. En el Barça lo hemos ido siguiendo y tenemos regularmente investigaciones o hacemos reuniones en la UEFA para explicar cómo lo estamos haciendo. Desde aquí queremos dar el apoyo a la UEFA por todo el bien que hace en el fútbol”