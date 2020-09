Eden Hazard se vuelve a lesionar y preocupa al Real Madrid: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar la estrella belga?

En vísperas del partido que Real Madrid afrontará este miércoles ante Valladolid, válido por cuarta jornada de La Liga española, el entrenador Zinedine Zidane sufrió un imprevisto dentro de su plantilla al confirmarse una nueva lesión de Eden Hazard, quien lógicamente no estará disponible para dicho compromiso y, además, se perderá varios encuentros a futuro.

De acuerdo al parte médico difundido por el club madrileño, Hazard, de 29 años, sufre una lesión muscular que lo marginará de los campos de juego, al menos, por un mes.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha. Pendiente de evolución”, explica el comunicado difundido por la Casa Blanca en redes sociales.

Según la información que consigna el diario Marca, la idea de Zidane era que Hazard pueda hacer su debut en la temporada durante esta semana, ya que venía mostrando una evolución que prometía grandes rendimientos a nivel competitivo. Sin embargo, el ex Chelsea de Inglaterra deberá seguir aguardando del otro lado de la línea de cal.

Si bien desde el Real Madrid no informaron sobre el periodo de recuperación que deberá afrontar Hazard para una nueva puesta a punto, algunos medios deportivos como el diario argentino Olé estiman que demandaría entre tres y cuatro semanas de inactividad.

En consecuencia, Hazard podría ausentarse en el primer Clásico español de la temporada ante FC Barcelona, un duelo pactado para el próximo 25 de octubre.

Poco tiempo antes de que Real Madrid confirmara la lesión de Eden Hazard, el entrenador español Roberto Martínez, a cargo del seleccionado de Bélgica, había anunciado la convocatoria para los próximos compromisos que su equipo deberá afrontar por la UEFA Nations League. Y como era de esperarse, Eden Hazard era parte de esa nómina.

