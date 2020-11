Quieren que Messi esté en la Libertadores ¿quién le gustaría que se convierta realidad?

Los deseos para que Leo Messi esté en sus filas el próximo año son varios. Desde Manchester City para abajo, el deseo de poder ver al rosarino con otra camiseta en el futuro es algo que le daría un atractivo interesante a cualquier equipo y liga.

Esos deseos no se quedan solamente dentro del continente europeo, también se ilusionan en América ya que el argentino se siente más cómodo con su selección que con su actual equipo.

Una de las personas que más le gustaría ver a La Pulga en tierras americanas es el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Este demostró un gran deseo porque esto pueda ocurrir en una entrevista que le ofreció al diario Clarín de Argentina. En esta nota, habló sobre cómo le gustaría ver a Leo Messi participando en la próxima edición de la Copa América. También habló sobre la posibildad de verlo terminar su carrera futbolística en su país natal mientras que dispute la Copa Libertadores. “Nos generaría una satisfacción enorme”, confesó

Se tiene que recordar que Messi estalló contra Domínguez y la dirigencia de la Conmebol por las actuaciones de los árbitros durante la última Copa América disputada en Brasil. Leo, recordemos, señaló que todo “está armado para Brasil”. Unas durísimas palabras que tuvieron una contundente sanción por parte de la Conmebol. Hoy, no obstante, las cosas vueven a la normalidad. O eso parece.

Alejandro Domínguez admira a Messi y parece que esos comentarios quedaron en el pasado. “Leo pidió disculpas. La sanción ya prescribió. Lo digo como hombre de fútbol: es el mejor jugador del mundo y sería un orgullo que fuese Campeón de la Copa América, del mundo y de la Libertadores.”, explicó.

Para el presidente de la Conmebol sería un gran atractivo que el actual capitán azulgrana algún día juegue en algún equipo argentino y pueda clasificar al máximo torneo de clubes de la región. “Me pone la piel de gallina. Messi, muy en el fondo, sabe que debe jugar en Argentina y participar en la Libertadores”.

Domínguez y el VAR

Domínguez finalmente analizó el gol anulado a Messi contra Paraguay por el VAR. “Hay cosas que propusimos y no se tuvieron en cuenta. Una vez que interviene el VAR se tiene que parar el reloj y no quedar en el árbitro la decisión de cuánto va a adicionar. Sería el tiempo neto. Esto es para debatir.

También, las jugadas que se anulan porque en el origen hubo falta. Dicen ‘jugadas en ataque’. ¿En qué parte del campo de juego se considera en ataque? A partir de que estás en el campo del rival. Esa es mi interpretación, pero no soy el dueño de la regla”, sentenció.

Para los equipos de todo el mundo, esta posibilidad se vuelve a abrir en enero cuando se abra el mercado de pases. Veremos si decide tomar el gran paso e irse del club que lo vio nacer como profesional.

