Luis Suárez está preocupado por Messi ¿Por qué?

Luis Suárez ha admitido que está preocupado por su ex compañero del FC Barcelona Lionel Messi y su situación actual en el Camp Nou. El delantero habló después de ver a su actual equipo el Atlético de Madrid propinarle al Barça su tercera derrota el sábado por La Liga.

El equipo de Ronald Koeman ha tenido un mal comienzo de temporada y ha obtenido solo 11 puntos en sus primeros 8 partidos, mientras que Messi ha estado lejos de su mejor nivel y solo ha logrado un gol en un partido en lo que va de 2020-21

Luis Suárez habló con Punto Penal en el Canal 10 sobre su ex club y explicó que le cuesta ver a su amigo Messi pasar apuros en el Camp Nou, según informa Mundo Deportivo.

Creo que ya he hablado demasiado del Barça, prefiero dejarlo de lado ahora, disfrutar de este momento en el Atlético. Pero como amigo, como socio de Leo, la situación me duele. Me preocupa él como ser humano, pero también sé que es capaz de seguir adelante y cambiar su situación.

¡Sigue la página de Facebook de Barcelona de Ahoramismo y Heavy para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Preocupación por estado de forma de Messi

Messi tuvo pocas ocasiones de marcar ante el Atlético de Madrid el sábado. Su mejor oportunidad vino desde dentro del área de penalti cuando disparó directo a la portería de Jan Oblak. El argentino le dio una gran oportunidad a Clement Lenglet en la segunda parte, pero el central solo pudo dirigirse de frente a Oblak.

Fue una mala actuación de Messi y del Barcelona, ​​que fueron merecidamente derrotados por el Atlético, y despertó la preocupación de aficionados y periodistas por el estado de forma actual del capitán.

It feels like Barcelona are in the post-Messi slump we all knew was coming, except he's still there — Rik Sharma (@riksharma_) November 21, 2020

Leo being tentative and weird with his shooting is a very disconcerting thing of this season. — Diana Kristinne (@DianaKristinne) November 21, 2020

Dembélé, Dest and De Jong were good. Lenglet was alright. everyone else was varying degrees of bad. Messi, who was clearly exhausted, was as bad as I've seen him. https://t.co/LqiW81OBTw — Muhammad Butt (@muhammadbutt) November 21, 2020

No money, a forced election a week before close of the winter window, three key players lost for months, a mess of a Messi, a manager in over his head and a team on the brink of complete psychological collapse. Okay. — kevinwilliams (@kevvwill) November 22, 2020

Barca were 1st but hired two coaches to make Barca play more like Barca and to make Messi happier and here we are with Barca 10th, playing less and less like Barca and Messi much, much unhappier. — Tom Allnutt (@TomAllnuttAFP) November 21, 2020

Messi también parece haber perdido su toque cuando se trata de los tiros libres.

1 – Lionel Messi has just scored one out of his last 48 direct free kicks for #FCBarcelona in all competitions (vs Osasuna last July). Mirage#FCB #AtleticoBarca pic.twitter.com/mrFLSzhEcZ — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2020

El capitán ciertamente ha tenido un calendario agotador desde que comenzó la temporada en septiembre. El único descanso que le han dado fue cuando Koeman lo puso en el banquillo ante el Real Betis. Sin embargo, el técnico holandés terminó ingresando a su capitán en el descanso con su equipo luchando y vio cómo Messi inspiraba a su equipo logrando una victoria por 5-2.

¿Messi está descontento en el Barcelona?

Sin embargo, el capitán ciertamente no parece muy contento con la vida en el club actualmente, tal vez como era de esperar después de que le informó al Barça durante el verano que quería irse pero no pudo encontrar una salida.

Las frustraciones de Messi volvieron a hervir a mitad de semana después de regresar de los partidos con la Selección Argentina. Messi fue interrogado por reporteros sobre las recientes críticas después de un largo vuelo de regreso a Barcelona y dio una respuesta contundente.

🗣 Lionel Messi has landed back in Barcelona and says he's "tired of always being the problem with everything at the club" 👀pic.twitter.com/iAmJ3a5rZ6 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 18, 2020

El FC Barcelona necesitará que su capitán vuelva a su mejor nivel si quieren mejorar su forma y comenzar a ascender en la clasificación de la liga. Los catalanes están ya a 9 puntos del Atlético de Madrid y no pueden permitirse perder más puntos.

El siguiente paso del Barça es un viaje a Ucrania para enfrentarse al Dynamo de Kiev por la Champions League el martes. Los hombres de Koeman han ganado los tres juegos de grupo hasta ahora y otra victoria los impulsaría a fase de eliminatorias y podría ayudar a mejorar su temporada.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El Barça viaja a Kiev sin dos de sus estrellas ¿Quiénes son?