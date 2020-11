[ÚLTIMA HORA] Luis Suárez da positivo de COVID-19: ¿Se pierde el partido ante el Barcelona?

A pocas horas del esperado duelo ante Brasil por la cuarta jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó oficialmente que Luis Suárez ha dado positivo en el test de COVID-19.

Mediante un comunicado difundido este lunes a través de redes sociales, la AUF confirma que tanto Suárez como el portero Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral han contraído coronavirus y no podrán participar del choque contra el elenco brasileño, pactado para este martes a las 20 (hora de Uruguay).

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol – 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

“Los tres integrantes mencionados -por Suárez, Muñoz y Faral- se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas correspondientes al caso”, señala el documento emitido por la AUF para dar a conocer las bajas. Asimismo, expresan que “son negativos todos los demás testeos de la delegación”.

Cabe recordar que el pasado sábado la propia AUF había anunciado el caso positivo de Matías Viña, futbolista del Palmeiras, y fue desvinculado de la nómina comandada por el entrenador Óscar Washington Tabárez.

Suárez, de 33 años, venía de convertir el segundo gol de Uruguay para la victoria por 3-0 ante Colombia, en Barranquilla, y con cuatro gritos -todos de penal- es el goleador absoluto de las Eliminatorias mundialistas.

Suárez se pierde el choque ante el FC Barcelona

A raíz del resultado positivo de coronavirus en los últimos testeos que realizó la AUF, el diario Mundo Deportivo confirma que Luis Suárez no estará disponible en el Atlético de Madrid para recibir al FC Barcelona, su exequipo, por la próxima jornada de La Liga española.

Dado que el partido entre el “Atleti” y el Barça en apenas cuatro días, “El Pistolero” no tiene manera de recuperarse a tiempo y se perderá el encuentro que más esperaba desde su sorpresiva salida del conjunto culé.

🚨🚨🚨 #ÚLTIMAHORA ‼️ Luis Suárez, positivo por coronavirus 💥 Se perderá el partido ante el Barça del próximo sábado https://t.co/3kABIv3Hs0 pic.twitter.com/ajCEsqGGxs — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 16, 2020

Mundo Deportivo también advierte sobre la preocupación de Diego Simeone, entrenador del conjunto colchonero, por el uruguayo Lucas Torreira. A pesar que desde la AUF dicen que no hay otros contagiados más que los ya mencionados, el centrocampista charrúa podría dar positivo en las próximas horas y, de ser así, significaría otra sensible baja para el “Cholo”.

En cuanto a José María Giménez, el otro jugador colchonero que participa en el seleccionado uruguayo, el citado periódico español indica que no habría problemas ya que el defensa superó la enfermedad pocos días atrás y ya ha disputado partidos con el “Atleti”.

El emotivo saludo de Luis Suárez a Javier Mascherano

Poco antes de confirmarse que tiene coronavirus, Luis Suárez le dedico una emotiva publicación de Instagram a Javier Mascherano, su excompañero y amigo de mil batallas en el FC Barcelona que este domingo anunció su retiro del fútbol profesional.

“Ayer -por este domingo- se retiró uno de los mediocampistas más importantes de la última década. Un privilegiado haber compartido vestuario contigo no solo como lo gran profesional que sos, sino como lo gran ser humano que sos. Quedáte con todos los momentos maravillosos que te dió el fútbol. Sabes que siempre te voy agradecer la forma que me trataste y me recibiste en el Barcelona. Quedáte orgulloso que dejás un huella muy grande en el fútbol mundial. Te mando un abrazo grande. #graciasmasche #simpreunejemplo #luchador”, reza el mensaje de Suárez para Mascherano, quien a sus 36 años y un sinfín de títulos en sus vitrinas le dijo adiós al fútbol.

Como compañeros del FC Barcelona, Suárez y Mascherano supieron conseguir una enorme cantidad de títulos, entre los que se destaca la UEFA Champions League 2014/15.

