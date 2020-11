El ex agente de Griezmann atacó a Lionel Messi ¿Qué dijo?

El exagente y asesor de Antoine Griezmann, Eric Olhats, ha salido en defensa del ganador de la Copa del Mundo y ha criticado fuertemente al FC Barcelona y a su capitán, Lionel Messi.

No es ningún secreto que Griezmann ha tenido problemas para encontrar su mejor estado de forma desde que llegó proveniente del Atlético de Madrid en el verano de 2019. De hecho, el francés solo ha logrado dos goles en lo que va de temporada con los catalanes.

“El Barcelona está enfermo, no Griezmann”

Sin embargo, Olhats ha dicho a France Football, a través de Sport Witness, que el problema no es de Griezmann sino más bien del Barcelona y de la forma en que se ha tratado al delantero desde su llegada al Camp Nou.

Es el club el que está enfermo, no él. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló, no le pasó el balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y eso debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso. Si a eso le añadimos la dimisión del presidente, el club concedió ocho goles contra el Bayern y tres entrenadores diferentes … Las condiciones no son buenas.

Griezmann llegó después de que el Barça ganara el título de liga en la temporada 2018-19 y un año después de que rechazara un cambio al club a favor de quedarse en el Atlético en su infame documental ‘La Decisión’.

Sin embargo, Olhats afirma que Griezmann se unió a un equipo “en apuros” y criticó la actitud de Messi hacia el recién llegado.

Antoine llegó a un club en apuros donde Messi lo controla todo. Es al mismo tiempo emperador y monarca, y no vio la llegada de Antoine con buen ojo. Su actitud ha sido deplorable, le hizo sentir eso. Siempre he escuchado a Antoine decir que no hay problemas con Messi, pero nunca al revés. En mi opinión, Messi dijo que quería irse para ver qué papel seguía teniendo como jugador que toma las decisiones, con respecto a los jugadores que llegaron y los que se fueron, pero finalmente se quedó. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él. Tan bueno en el campo como malo por fuera… El Barcelona lleva un tiempo sufriendo. Había un cáncer en ese club, y obviamente eso deja algunas marcas.

Cuestionan la relación de Griezmann con Messi

La relación de Griezmann con Messi ha sido objeto de escrutinio con frecuencia durante su estancia en el Camp Nou. El capitán del Barça se movió para desestimar los rumores de que no había querido al francés en el club pocos meses después de su llegada.

El capitán dijo al RAC1, según ha informado Goal, que era “una mentira” que no hubiera querido que el Barça fichara a Griezmann porque, “dije que era uno de los mejores y los mejores siempre son bienvenidos”.

Griezmann devolvió los elogios en una entrevista con Sport en enero. Dijo: “Estamos disfrutando trabajando juntos y estoy seguro de que mejorará”.

El francés ha sido objeto de escrutinio por su falta de goles en la temporada 2020-21, pero Messi lo aprovechó el sábado contra el Real Betis. La actividad de Griezmann en las redes sociales después del partido también fue quizás un guiño para aquellos que dudan de que se lleve bien con Messi.

No hay duda de que Griezmann no ha tenido el impacto en el Barcelona que se esperaba de un jugador que costó 120 millones de euros (140 millones de dólares) o que hasta ahora no ha logrado entablar una brillante alianza con Messi.

Griezmann todavía tiene tiempo para cambiar esta situación, aunque hay una sensación creciente de que el Barça podría estar empezando a perder la paciencia con un jugador que simplemente no parece tener un lugar natural en el equipo.

