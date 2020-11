Messi recibe elogios por parte de Ivan Rakitic ¿Qué le dijo?

El excentrocampista del FC Barcelona Ivan Rakitic ha enviado un emotivo mensaje al capitán del club, Lionel Messi. El internacional croata, que pasó seis años como jugador en el Camp Nou antes de regresar al Sevilla el pasado verano, ha dejado claro en una entrevista con la FIFA, lo especial que era jugar junto al delantero en el equipo catalán.

No importa quien eres, solo tienes que mirar y disfrutar de este tipo. Está en otro nivel”. Es el número uno, con todo el respeto a los otros grandes futbolistas. Jugar 311 partidos junto a él, fue un sueño. Lo disfruté mucho, mucho. Solo quiero decir esto: “Gracias por todo, Leo, porque nunca sabrás lo mucho que significó para mí jugar a tu lado”.

Ivan Rakitic disfrutó de una carrera fenomenal en el Barça. El centrocampista ganó la Copa del Rey y La Liga en cuatro ocasiones, además de levantar la Copa de Europa con el Barça en 2015.

De hecho, el croata dio en el blanco para el Barcelona en la victoria final de la Liga de Campeones sobre la Juventus en la final de Berlín en 2015 y describió lo que es marcar un gol en el escenario más grande.

Rakitic regresó a su ex club Sevilla en septiembre con un contrato de cuatro años y se ha convertido en jugador indispensable de Julen Lopetegui.

El ex barcelonista también habló de lo que es fichar por un equipo que no solo contenía a Messi sino a estrellas como Neymar, Andrés Iniesta, Xavi y Luis Suárez en ese momento.

¡No está mal! No, en serio, formar parte del equipo más grande del mundo era indescriptible. Me sentiré parte de esta gran familia por el resto de mi vida. Sabía que iba a jugar con esos jugadores, estaba muy emocionado, pero cuando entré al vestuario y los vi … me di cuenta, estaba asombrado. Fue muy divertido jugar al fútbol con esos jugadores, y tenerlos como amigos de toda la vida significa mucho para serlo. Soy muy cercano a Andrés, hablamos mucho. Estoy tan, tan agradecido por esos seis años y nunca los olvidaré.