¡Así respondió Luis Suárez cuando le preguntaron por Leo Messi!

Luis Suárez ha admitido que le preocupa el excompañero del Barcelona Lionel Messi y su situación actual en el Camp Nou. El delantero habló después de ver a su equipo del Atlético ganar al Barça. Fue la tercera derrota en La Liga de la temporada el sábado.

El equipo de Ronald Koeman ha tenido un mal comienzo de campaña y ha obtenido solo 11 puntos en sus primeros 8 partidos, mientras que Messi ha estado lejos de su mejor nivel y solo ha logrado un gol de jugada en lo que va de temporada 2020-2021. Sus registros de falta directa tampoco son buenos.

Suárez habló con Punto Penal en el Canal 10 sobre su ex club y explicó que es duro para él ver a su amigo Messi pasar apuros en el Camp Nou, según informa Mundo Deportivo.

“Creo que ya he hablado demasiado del Barça, prefiero dejarlo de lado ahora, disfrutar de este momento en el Atlético. Pero como amigo de Leo, la situación me duele. Me preocupa él como ser humano, pero también sé que es capaz de seguir adelante y cambiar su situación.”

Messi tuvo pocas ocasiones de marcar ante el Atlético el sábado. Su mejor oportunidad vino desde dentro del área de penalti cuando disparó directo al portero Jan Oblak. El argentino le dio una gran oportunidad a Clément Lenglet en la segunda parte, pero el central no pudo anotar.

Fue una mala actuación de Messi y del Barcelona, ​​que fueron merecidamente derrotados por el Atlético, y despertó la preocupación de la afición y de los periodistas por el estado de forma actual del capitán.

El capitán ciertamente ha tenido un calendario agotador desde que comenzó la temporada en septiembre. El único descanso que le han dado fue cuando Koeman lo puso en el banquillo ante el Real Betis. Sin embargo, el técnico holandés le dio entrada a su capitán al descanso y vio cómo Messi inspiraba a su equipo para terminar ganando 5-2.

Sin embargo, el capitán ciertamente no parece muy contento con la vida en el club actualmente, tal vez como era de esperar después su voluntad de salir del Barça este verano.

Las frustraciones de Messi volvieron a hacerse notar a mitad de semana después de regresar de su partido con la selección. Messi fue interrogado por periodistas sobre críticas recientes después de un largo vuelo de regreso a Barcelona y dio una respuesta contundente.

