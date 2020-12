¿Por quiénes votó Leo Messi en los premios The Best?

Siempre genera curiosidad quién votó por quién en todas las premiaciones. Esto siempre genera morbo ya que se trata de uno de los protagonistas de los premios The Best y uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años. Leo Messi participó en las votaciones del premio The Best como capitán de la selección de Argentina. En su lista de elección el polaco Robert Lewandowski, quien ganó el premio, terminó, en tercer lugar.

Todo esto le agrega cierto nivel de morbo ya que el padre de Messi tuvo que salir hace uno días a desactivar rumores que aseguran que el rosarino está negociando su incorporación al conjunto parisino la próxima temporada.

El máximo referente del Barcelona del Barcelona se decantó por su amigo Neymar en el PSG. Y en segundo lugar situó al actual compañero de ataque del brasileño en el PSG, Kylian Mbappé.

¿Dónde terminó Messi en la votación?

El capitán blaugrana terminó en tercer lugar este año con 35 puntos. Tuvo tres menos que Cristiano Ronaldo y 18 menos que el polaco, quien ganó por primera vez en su carrera.

Messi, que quedó segundo en 2016 y 2017, optaba al premio tras haber conquistado el trofeo Pichichi por séptima vez, superando los seis que situaban a Telmo Zarra como el futbolista que más veces lo había ganado, y tras haber sobrepasado la barrera de los 700 goles en partidos oficiales a lo largo de su carrera.

¿Cómo votaron los técnicos que ha tenido Messi

Los de Messi no fue tan sorprendente si uno lo compara a su técnico de selección, Lionel Scaloni.

El seleccionador albiceleste puso en primer lugar al delantero del Liverpool, Sadio Mané. En segundo lugar puso a Messi y completando el podio estaba Neymar.

Sin embargo el que sí votó por Messi como el mejor del año fue el seleccionador español y exentrenador suyo durante su paso por el Barça, Luis Enrique. Este último tuvo un gran paso por el cuadro catalán al haber ganado el triplete en el 2015 con el argentino, Luis Suárez y Neymar como su tridente de ataque. El técnico asturiano eligió al culé por delante de Thiago Alcántara del Liverpool y a su capitán Sergio Ramos, jugadores que ahora dirige en el combinado español.

Messi se verá las caras con Neymar y Mbappé en los octavos de final de la Champions League, en la eliminatoria que disputarán el Barcelona y PSG comenzando el mes de febrero.

