Premios FIFA The Best 2020: ¿Cómo ver la ceremonia en vivo?

Este año que se vio marcado fuertemente por la pandemia del coronavirus, la tradicional entrega del Balón de Oro de la revista France Football se vio cancelada. Sin embargo, a falta de esta famosa y tradicional entrega de premios que cada año esperamos los amantes del balompié para conocer a los mejores, la FIFA realizará este jueves 17 de diciembre los Premios FIFA The Best 2020, para celebrar y conmemorar a los mejores jugadores, entrenadores, porteros, entre otros.

Este año la gala se celebrará en la cuna del fútbol, Zurich, por medio de una videoconferencia virtual, por primera vez, desde su creación en 2016. Los presentadores serán la leyenda del AC Milan Ruud Gullit quien estará acompañado de la periodista Reshwin Chowdhury.

El año pasado los ganadores del premio The Best, fueron el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe.

Para este año, en la categoría masculina los tres finalistas a llevarse el premio al mejor jugador de la temporada son: el portugués Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski.

🏆 ¿Cristiano, Lewandowski o Messi?

👑 ¿Bronze, Harder o Renard?

🥅 ¿Alisson, Neuer u Oblak?

🧤 ¿Bouhaddi, Endler o Naeher?

👔 ¿Bielsa, Flick o Klopp?

🥇 ¿Hayes, Vasseur o Wiegman?

🎯 ¿De Arrascaeta, Son o Suárez? ¿Quiénes serán #𝕋𝕙𝕖𝔹𝕖𝕤𝕥? ⌛️🔜 #FIFAFootballAwards 😍 — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

Esto es lo que debe de saber:

¿Cuántos premios se van a entregar?

En total se entregarán 11 galardones durante esta ceremonia, entre ellos están: mejor jugador de la temporada masculino y femenino, mejor entrenador masculino y femenino, mejor arquero y arquero, premio Puskas al mejor gol del año, la distinción del fair-play, entre otros.

¿Quién es el jurado?

Los encargado de votar cada una de las categorías de los premios, son los capitanes y los seleccionadores nacionales, acompañados de más de 200 periodistas seleccionados, quienes cuentan con la experiencia y criterio para emitir su voto.

Además, los aficionados también fueron tomados en cuenta, quienes a través de las redes sociales e internet votaron desde el 25 de noviembre al 9 de diciembre por sus favoritos.

¿Quiénes son los finalistas?

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA:

• Lucy Bronze (Inglaterra)

• Pernille Harder (Dinamarca)

• Wendie Renard (Francia)

Premio The Best al Jugador de la FIFA

• Cristiano Ronaldo (Portugal)

• Robert Lewandowski (Polonia)

• Lionel Messi (Argentina)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

• Sarah Bouhaddi (Francia)

• Christiane Endler (Chile)

• Alyssa Naeher (EE.UU.)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA

• Alisson Becker (Brasil)

• Manuel Neuer (Alemania)

• Jan Oblak (Eslovenia)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

• Emma Hayes (Inglaterra)

• Jean-Luc Vasseur (Francia)

• Sarina Wiegman (Países Bajos)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

• Marcelo Bielsa (Argentina)

• Hans-Dieter Flick (Alemania)

• Jürgen Klopp (Alemania)

Premio Puskás de la FIFA

• Giorgian de Arrascaeta (Uruguay)

• Son Heung-min (Korea)

• Luis Suárez (Uruguay)

Premio a la Afición de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

¿Fecha y hora de los Premios FIFA The Best?

La gala comenzará a la 13:00 hora de Estados Unidos este jueves 17 de diciembre en la sede de la FIFA en Zúrich.

🚨 ¡ 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨́ 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚 ! H O Y se entregan los 🏆 #TheBest ¿ Desde dónde seguirás la Ceremonia ? ℹ️ https://t.co/neSzI34Fbj ⌛️🔜 #FIFAFootballAwards 🌎😍 pic.twitter.com/5UmhxwTTzK — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

¿Cómo ver la premiación en línea?

🏆 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀: 2016 – Hinchas Dortmund 🤝 Liverpool

2017 – Hinchas Celtic de Glasgow 🍀

2018 – Hinchas de Perú 🇵🇪

2019 – Silvia Grecco 👩‍👦🇧🇷 𝟐𝟎𝟐𝟎 – ¿ 𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚́ 𝐡𝐨𝐲 ? ⌛️🔜 #FIFAFootballAwards 😍 pic.twitter.com/P2efLLQniE — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

La FIFA transmitirá este importante evento por medio de su página web oficial , así como en su canal de YouTube y página oficial de Facebook.

A continuación puede encontrar la transmisión en vivo, que comenzará a la 1:00 pm. proporcionada por la FIFA

The Best FIFA Football Awards™ 2020 | Full ShowThe Best FIFA Football Awards™ 2020 will take place on 17 December 2020 as a virtual event only, starting at 19:00 CET. This year, it has been clearer than ever that nothing is more important than health. The protagonists of the game have taken on greater responsibility, not just as players, but also as role… 2020-12-09T13:39:57Z

