Ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo: ¿Quién se llevó el premio The Best de la FIFA?

Si bien Robert Lewandowski era el favorito por acumular todos los méritos necesarios para ser galardonado, la gran mayoría de los fanáticos del fútbol hubiera imaginado que Leo Messi o Cristiano Ronaldo se llevarían el premio FIFA The Best 2020 al “Mejor Jugador del Año”.

Sin embargo Lewandowski, de 32 años, rompió todos los pronósticos, superó a estrellas como Messi y Cristiano y fue elegido como el mejor futbolista de la última temporada por la FIFA.

“Muchas gracias por este premio, es un honor increíble recibirlo esta noche”, agradeció Lewandowski, máximo artillero del Bayern Múnchen alemán, en una extensa publicación de Instagram.

A continuación, reveló que de niño admiraba al francés Thierry Henry por la técnica y el talento que demostraba en cada presentación: “Cuando era niño, @thierryhenry siempre me inspiró. Lo admiré, su estilo de juego, su brillantez técnica, sus grandes goles y los éxitos que logró a nivel individual y para sus clubes y país”.

Feliz por el reconocimiento de la FIFA, Lewandowski continuó con su dedicatoria y reconoció a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, sus rivales de turno en busca del premio The Best. “Soñé con alcanzar ese nivel. Y como futbolista profesional, tuve la suerte de haber sido testigo de primera mano de los logros de los dos grandes jugadores de la última década @cristiano y @leomessi. A menudo competíamos en el mismo campo, pero la mayoría de las veces ganaban los trofeos y premios más importantes. Sus éxitos y su constante estándar de excelencia me motivaron a alcanzar ese nivel”, admitió el goleador polaco.

Por último, Lewandowski agradeció a sus compañeros del Bayern München y a su familia. “Es un gran honor para mí estar en un grupo tan honorable. Es una recompensa increíble por años de arduo trabajo y un recordatorio para nunca dejar de soñar. Pero ningún jugador puede ganar un premio individual sin el equipo más fuerte detrás de él. Y para mí no es diferente. Quiero agradecer a mi Club @fcbayern por la plataforma que me han brindado para triunfar y lograr mis sueños. También quiero agradecer a mis compañeros de la selección polaca. También quiero agradecer a mi esposa @annalewandowskahpba y a mi familia y amigos por el continuo apoyo y amor que es la base más sólida de mi logro”, cerró el polaco.

Durante una reciente entrevista con el diario argentino Olé, Lewandowski había expresado sus sensaciones sabiendo que podía ser el ganador del premio The Best 2020. “Si ganara el The Best sería algo espectacular para mí y un premio para todo el equipo porque sé cómo jugamos este año. Lo que hicimos esta temporada para mí fue algo increíble. Siempre es especial ganar un premio de la FIFA, un sueño. Si marcaste muchos goles y ganaste todo y estuviste en lo más alto, creo que no hay con quién pueda compararme”, reconoció en diálogo con el citado medio.

El momento en el que los sueños se hacen realidad. 🤩#TheBest @lewy_official pic.twitter.com/55wFRy05pT — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 17, 2020

Fiel a su perfil ganador, Lewandowski obtuvo todos los trofeos que disputó durante 2020: la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania.

Premio consuelo para Leo Messi y Cristiano Ronaldo

A pesar de que Robert Lewandowski se llevó todos los flashes al quedarse con el The Best 2020, tanto Leo Messi como Cristiano Ronaldo tuvieron premio consuelo.

¿Cuál? Tanto la estrella del FC Barcelona como la figura de Juventus forman parte del XI ideal de la FIFA.

Los equipo es conformado por: Alisson Becker (Liverpool); Alexander Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern München); Kevin de Bruyne (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern München, hoy en Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern München); Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

El premio Puskas, para el coreano Son

La terna al Premio Puskas para definir el “Mejor Gol del Año” era sumamente competitiva, con los uruguayos Luis Suárez y Georgian De Arrascaeta, y el surcoreano Heung-Min Son como candidatos a llevarse al trofeo por sus destacadas definiciones. Pero uno solo podía ser el ganador y el extremo del Tottenham Hotspur inglés se quedó con toda la gloria.

Son se llevó el Premio Puskas 2020 gracias a su increíble definición frente al Burnley, en un partido válido por la Premier League, en diciembre de 2019.

Aquel día, Son tomó el balón en campo propio y, de un momento a otro, inició una carrera interminable en la que dejó en el camino a seis rivales antes de enfrentar mano a mano al portero Nick Pope.

Y al momento de definir, Son no defraudó: derechazo bien ubicado y festejo alocado de cara a la parcialidad de los Spurs.

“Cuando anoté el gol no me di cuenta que había sido tan grandioso. Después, cuando vi el partido completo, me di cuenta de lo que fue y dije: ‘wow, esto si que fue especial’. Me sorprendió mucho todo el recorrido que hice y cuantos jugadores dejé en el camino. Siempre traté de pasar la pelota. La recibí de mi lado del campo, pero no tenía una opción buena para tocarla y empecé a avanzar. Dos segundos después ya estaba de cara a gol así que…”, explicó Son tras recibir el Premio The Best, según consigna Infobae.

