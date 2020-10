Piqué: “Mi club se ha gastado dinero que nos pide para criticarnos”

Gerard Piqué volvió a generar polémica después de ofreciera una entrevista con el diario La Vanguardia de Catalunya en el cual habló de manera distendida y sin pelos en la lengua.

El jugador hace dos días firmó una extensión con el club y estará con el club catalán hasta el 2024 y tiene una cláusula de US$587 millones. Esto fue apenas un mes después de que había dicho que si era un estorbo “daba un paso al lado”. Pero en la entrevista dijo que justificaba renovar porque el “club está por encima de todo” y que el Barcelona “le ha dado todo”.

El central campeón del mundo habló de lo duro que fue la derrota humillante ante el Bayern de Múnich. A solamente 24 horas para disputar el Clásico, el jugador culé toma la palabra para analizar toda la actualidad culé, tanto en lo estrictamente deportivo como en lo extradeportivo: la relación entre el plantel y la directiva, Koeman, Messi y el voto de censura.

Piqué habló de su relación con la dirigencia, especialmente con Josep María Bartomeu y dijo: “Yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces… El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad.”

En esa discusión el jugador pidió explicaciones y le dijo que “no lo sabía”.

“Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios (Jaume Masferrer) todavía está trabajando en el club”.

Consejo a Messi

“Yo como presidente habría actuado diferente. Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él en esos días porque creí que era una decisión personal,” admitió cuando se refirió a la controversia en la que se encontró Leo Messi hace más de un mes.

Después habló de un consejo sobre el burofax en el que un momento le recordó que “es un año y viene gente nueva.”

El pedido de un recorte

El plantel tuvo un pedido de recorte adicional por parte del equipo. Esto es por causa del impacto que ha tenido la pandemia en sus arcas. Piqué fue firme: “Como capitán defiendo los intereses del equipo y tomo la decisión de firmarlo. Y aquí somos un vestuario unido. Después dicen que el vestuario se ha roto y no sé que más.”

Piqué también menciona que este pedido ocurrió en un momento en el cual la dirigencia no quería hablar con los jugadores cara a cara.

“Lo hicieron cuando muchos jugadores estaban con sus selecciones, metiéndonos en el mismo saco con todos los trabajadores. A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo”.

La destitución de Valverde

Piqué también habló de la controversial destitución de Ernesto Valverde a mitad de temporada.

“Hablar ‘con el periódico del lunes’, como dicen los argentinos, es muy fácil. No sabremos nunca qué habría pasado, pero a mí, tras ganar dos Ligas y siendo líderes, echar al entrenador a mitad de temporada, como proyecto, no me parece coherente. No lo vi lógico.”

También habló de cómo ocurrió la eventual destitución del vasco para eventualmente traer a Quique Setién. “A nosotros se nos convoca a una reunión y se nos transmite un mensaje, y parece que debamos aprobarlo o desaprobarlo, cuando nosotros dijimos: ‘Señores, esa es una decisión que debéis tomar vosotros'”.

El durísimo golpe contra el Bayern

Piqué fue duro en este tema y puso en la mesa varias cosas que pasaron que se hicieron mal previo a ese partido.

“Hay que hacer autocrítica. Cuando pierdes contra el Bayern de ese modo es porque has desatendido la rutina. Esto no llega de un día para otro. Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un ‘reset’ todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible.

Después tuvo un comentario dirigido al equipo posiblemente por cosas que hicieron que eran parte de lo que se solía hacer. “Había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos. Es cierto que se han hecho algunos y que quizás no se han de llevar a cabo todos de golpe, pero se tiene que notar que se hacen las cosas de otra manera”.