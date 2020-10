Aseguran que la relación entre Leo Messi y Gerard Piqué ‘está rota’: ¿Qué pasa entre los referentes del Barcelona?

Luego de dar a conocer un preocupante balance financiero como consecuencia de la pandemia, a la realidad del FC Barcelona ahora se le suma un presunto foco de conflicto entre dos referentes de la plantilla como Lionel Messi y Gerard Piqué, quienes según la prensa española “rompieron relaciones”.

La información se conoce tras el testimonio del periodista Eduardo Inda, director de OK Diario, durante su última intervención en el programa televisivo El Chiringuito. De acuerdo a los dichos de Inda, Messi se habría molestado por la falta de apoyo de Piqué en el último verano, mientras se desarrollaba el culebrón que finalizó con la trunca salida de Leo del Barça.

“Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, inició su relato el prestigioso periodista, conocedor de detalles íntimos del día a día que transita el equipo catalán.

🚨¡EXCLUSINDA!🚨 #Inda: "MESSI ha ROTO su relación con PIQUÉ tras no sentir su apoyo este VERANO". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/pxIzQ2sJbg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2020

Y respecto a la desgastada relación entre dos emblemas del conjunto culé como “La Pulga” y Piqué, Inda sumó: “Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”.

Finalmente, y luego de unos minutos de “jugar” al misterio, Inda reveló el inesperado y nuevo rival en el club de sus amores. “Es un jugador descomunal, muy listo. Es uno de los capitanes. Es Gerard Piqué. Y Leo está cabreado. Estaba esperando ese apoyo”, disparó el periodista sin temor a críticas de sus compañeros de piso.

Cabe recordar que, consumada la salida de Luis Suárez al Atlético de Madrid, fue Leo Messi quien tomó el rol de justiciero y apoyó públicamente a su amigo uruguayo con un fuerte mensaje dedicado a la dirigencia blaugrana.

Y parece que, además, sus palabras habrían tenido otro destinatario…

Antes de la tormenta, viene la calma

Corría enero de 2020 y ni el más pesimista simpatizante del FC Barcelona hubiera pensado que Leo Messi estuvo a una firma de Josep Bartomeu para dejar el club. Por ese entonces, la calma reinaba en la plantilla culé y el equipo avanzaba a paso firme en las tres competencias.

Así también lo demostraban públicamente dos de sus referentes como Messi y Piqué, quienes todavía disfrutaban de una amistosa relación. De hecho, el 30 de enero de 2020 -meses antes de que Messi envíe el burofax para pedir la recisión de su contrato- fue Piqué quien realizó el último posteo de Instagram que lo muestra junto a Messi.

“Seguimos”, escribió el exdefensa del Manchester United inglés en su publicación, la cual acompañó por una foto que lo muestra abrazado a Leo más otras imágenes del 5-0 sobre Leganés por octavos de final de la Copa del Rey.

¿Se han olvidado tan rápido de aquellos días?

Cuando Piqué eligió a Messi sobre Diego Maradona

A pesar del presunto enfrentamiento que existiría entre Messi y Piqué, sin dudas que el “10” blaugrana y el experimentado defensa lo disimulan de maravillas.

Un ejemplo es el tremendo elogio que Piqué le brindó a “La Pulga” en la previa al último Napoli-Barcelona, válido por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League 2019/20. Durante la conferencia de prensa previa al partido a disputarse en el estadio San Paolo de Nápoles, Piqué fue consultado por la eterna comparación entre Leo y Diego, y él no dudó a la hora de elegir.

🔊 @3gerardpique: “Maradona le dio mucho a este deporte. Pero yo, que lo he vivido de cerca, me quedo con Messi, su regularidad y su magia diaria" #NapoliBarça pic.twitter.com/0L8Z2G9Z1q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 24, 2020

“De Maradona se ha dicho todo… un jugador único…”, comenzó Piqué ante la atención de los periodistas presentes. Y completó: “Yo que lo he vivido de cerca y lo he tenido de compañeros tantos años, me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años”.

